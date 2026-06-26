Más de 50 sismos se registran en el mundo tras los terremotos de Venezuela

Un venezolano camina sobre los escombros de una edificación que colapsó tras los terremotos.

Luego de los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, el planeta ha experimentado una intensa actividad sísmica.

Según registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), entre la noche del 24 y las 11:00 del 26 de junio se han contabilizado al menos 50 sismos de magnitudes que van desde 2.5 hasta 6.5 en la escala de Richter, en diferentes regiones del mundo.

Tras la tragedia en Venezuela, que hasta el momento deja más de 500 fallecidos, se han sentido movimientos telúricos en países como Japón, Filipinas, Chile, Estados Unidos, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Nicaragua y Ecuador, entre otros.

¿Existe relación entre los sismos?

Sin embargo, expertos en geología y sismología coinciden en que estos eventos no están relacionados entre sí.

El geólogo de emergencias Raúl Pérez López, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), explicó a El PAÍS que los sismos ocurrieron "en contextos tectónicos totalmente separados"

Además, precisó que únicamente los dos terremotos ocurridos en Venezuela guardan relación entre sí al haberse originado en la falla de Boconó, una de las estructuras geológicas más activas y peligrosas del país. Sismos en Asia, América y Oceanía

Entre los movimientos telúricos más relevantes registrados después del desastre venezolano destaca un sismo de magnitud 6,9 en el norte de Japón, ocurrido pocos minutos después de los terremotos en Venezuela.

El evento se sintió con fuerza en Tokio y dejó al menos cinco personas heridas, aunque no provocó alerta de tsunami.

Además, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, este viernes 26 de junio se reportó un terremoto de magnitud 6.5 en Filipinas. Dos horas más tarde, Japón volvió a registrar actividad sísmica con movimientos de 5.7 cerca de Oshino y el 25 de junio también hubo uno de 5.8 cerca de Yokoshiba.

De acuerdo con los registros del USGS, también se reportaron, entre el 24 y 26 de junio, sismos en California (5.6) y Chile (4.4), además de eventos en Guadalupe, Alaska, Hawái, las islas Kermadec, Pakistán, Papúa Nueva Guinea y Nicaragua.

En este enlace puede revisar los sismos registrados en el mundo según USGS.

En Ecuador, el Instituto Geofísico reportó un movimiento telúrico de 3.7 de magnitud frente a Muisne, en la provincia de Esmeraldas, con una profundidad aproximada de 30 kilómetros, este 26 de junio, a las 10:00.

El catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, Juan Ignacio Soto, señaló al medio de comunicación español que todos los días ocurren temblores en las principales zonas sísmicas del mundo y que muchos pasan desapercibidos porque no generan daños ni son percibidos por la población.

El experto señala que la coincidencia temporal no implica una conexión geológica directa. La Tierra tiene procesos dinámicos constantemente y eso no quiere decir que estén relacionados entre sí, indicó.