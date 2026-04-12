El calor extremo de Guayaquil afecta a pacientes del hospital Teodoro Maldonado
Usuarios de la casa de salud más grande del país denuncian que los acondicionadores de aire llevan meses dañados. El Gobierno intervino hace más de un mes el hospital del IESS.
Imagen de protestas de usuarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo, exempleados y pacientes catastróficos en 2023, quienes demandaban atención de calidad.
API
Compartir
Actualizada:
12 abr 2026 - 12:34
A más de un mes de la intervención del Gobierno nacional en el hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, las denuncias no cesan.
Las quejas recurrentes por el daño de acondicionadores de aire en la casa de salud más grande del país, tomó fuerza este fin de semana, debido a la ola de calor que atraviesa la ciudad.
Varias imágenes en redes sociales muestran ventiladores en algunas habitaciones y pasillos del hospital.
En el video también se observa los aires acondicionados apagados. Incluso, pacientes de familiares abrieron las ventanas de los dormitorios.
Para este 12 de abril de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte de temperaturas de hasta 36 grados centígrados, con altos niveles de radiación ultravioleta, en Guayaquil.
Pacientes de diálisis, los más afectados
La situación más grave la atraviesa la unidad donde se atiende a pacientes de diálisis. Como se observa en los videos, los usuarios sortean el calor con abanicos en mano.
Uno de ellos denuncia que los equipos de esa área necesitan de temperaturas de 18 grados centígrados para operar con normalidad.
Las quejas son recurrentes, pues desde hace meses los pacientes del Teodoro Maldonado denuncian problemas de ventilación. Esto, sumado a la falta de camas y medicinas al interior de la casa de salud.
Sin pronunciamiento oficial
Tras las quejas de los usuarios, no existe ningún pronunciamiento oficial del IESS o del Ministerio de Salud, a cargo de la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
La última actividad relacionada con el hospital fue su participación en una mesa técnica interinstitucional, donde se hizo seguimiento al proceso de intervención.
Al encuentro asistieron titulares y delegados de los ministerios de Salud, del Interior, Defensa y Gobierno, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quienes revisaron informes para articular acciones conjuntas.
Compartir