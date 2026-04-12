El calor extremo de Guayaquil afecta a pacientes del hospital Teodoro Maldonado

Imagen de protestas de usuarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo, exempleados y pacientes catastróficos en 2023, quienes demandaban atención de calidad.

A más de un mes de la intervención del Gobierno nacional en el hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, las denuncias no cesan.

Las quejas recurrentes por el daño de acondicionadores de aire en la casa de salud más grande del país, tomó fuerza este fin de semana, debido a la ola de calor que atraviesa la ciudad.

Varias imágenes en redes sociales muestran ventiladores en algunas habitaciones y pasillos del hospital.

#ATENCIÓN

Ciudadanos han denunciado que los aires acondicionados de distintas áreas del Hospital Teodoro Maldonado del #IESS, en el sur de Guayaquil, no funcionan de manera correcta, por esta razón los familiares de los #pacientes tienen que llevar #ventiladores a las… pic.twitter.com/WIndDWww89 — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) April 10, 2026

En el video también se observa los aires acondicionados apagados. Incluso, pacientes de familiares abrieron las ventanas de los dormitorios.

Para este 12 de abril de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte de temperaturas de hasta 36 grados centígrados, con altos niveles de radiación ultravioleta, en Guayaquil.

Pacientes de diálisis, los más afectados

La situación más grave la atraviesa la unidad donde se atiende a pacientes de diálisis. Como se observa en los videos, los usuarios sortean el calor con abanicos en mano.

Uno de ellos denuncia que los equipos de esa área necesitan de temperaturas de 18 grados centígrados para operar con normalidad.

#DenunciaCiudadana

Pacientes que se realizan diálisis en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo al sur de Guayaquil, denuncian la pésima situación en la que se realiza su tratamiento ya que no vale la ventilación y tiene que sufrir el intenso calor que hace en la ciudad pic.twitter.com/cfqX4Tbux5 — NotiVirales (@NotiViralesEc) April 11, 2026

Las quejas son recurrentes, pues desde hace meses los pacientes del Teodoro Maldonado denuncian problemas de ventilación. Esto, sumado a la falta de camas y medicinas al interior de la casa de salud.

Sin pronunciamiento oficial

Tras las quejas de los usuarios, no existe ningún pronunciamiento oficial del IESS o del Ministerio de Salud, a cargo de la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

La última actividad relacionada con el hospital fue su participación en una mesa técnica interinstitucional, donde se hizo seguimiento al proceso de intervención.

Al encuentro asistieron titulares y delegados de los ministerios de Salud, del Interior, Defensa y Gobierno, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quienes revisaron informes para articular acciones conjuntas.