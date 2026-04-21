Lluvias provocan colapso de vivienda en Loja; mujer herida

Mujer sobrevive tras quedar atrapada en el colapso de una vivienda

Una vivienda colapsó en el sector de El Cisne debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

El incidente dejó a una mujer atrapada entre los escombros, lo que activó una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Rescate en medio de la emergencia

La alerta ingresó a través del ECU 911, desde donde se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos y otras entidades. Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron liberar a la afectada.

La mujer fue trasladada a una casa de salud y posteriormente atendida en el centro médico local, donde se confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro.

Lluvias no dan tregua

Las autoridades continúan con la remoción de escombros y la evaluación de daños en la zona. Afortunadamente, no se reportan víctimas mortales en este incidente.

Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) se advirtió que las lluvias persistirán con intensidad variable, acompañadas de tormentas en varias regiones del país.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc | 21/4/2026 (19:00): Persisten las lluvias de variable intensidad con tormentas en la Amazonía e inician en zonas puntuales del inteior del Litoral. Se prevé que estos eventos continúen las próximas horas.

⚠️Advertencia No. 29 ACTIVA pic.twitter.com/MoBCI4qWzo — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) April 22, 2026

El llamado es a la ciudadanía a mantenerse alerta, ya que las condiciones climáticas podrían generar nuevos deslizamientos o emergencias similares en las próximas horas.