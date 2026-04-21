Lluvias provocan colapso de vivienda en Loja; mujer herida
Una casa se vino abajo en El Cisne, dejando a una persona herida y momentos de tensión en Loja.
Mujer sobrevive tras quedar atrapada en el colapso de una vivienda
ECU 911
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Fecha de publicación
21 abr 2026 - 21:57
Una vivienda colapsó en el sector de El Cisne debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.
El incidente dejó a una mujer atrapada entre los escombros, lo que activó una rápida respuesta de los equipos de emergencia.
Rescate en medio de la emergencia
La alerta ingresó a través del ECU 911, desde donde se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos y otras entidades. Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron liberar a la afectada.
La mujer fue trasladada a una casa de salud y posteriormente atendida en el centro médico local, donde se confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro.
Lluvias no dan tregua
Las autoridades continúan con la remoción de escombros y la evaluación de daños en la zona. Afortunadamente, no se reportan víctimas mortales en este incidente.
Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) se advirtió que las lluvias persistirán con intensidad variable, acompañadas de tormentas en varias regiones del país.
El llamado es a la ciudadanía a mantenerse alerta, ya que las condiciones climáticas podrían generar nuevos deslizamientos o emergencias similares en las próximas horas.
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