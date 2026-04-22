Así estará el clima en Ecuador el miércoles 22 de abril de 2026
Algunos sectores registrarán tormentas eléctricas.
Imagen referencial del clima en Ecuador.
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Fecha de publicación
22 abr 2026 - 09:19
Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) el clima para este miércoles 22 de abril de 2026 será variable en las diferentes regiones del país.
Para la región Interandina, la institución prevé presencia de nubosidad y lluvias aisladas durante la tarde y noche en ciudades como Quito, Ambato y Latacunga.
En ciudades de la Costa, como Guayaquil, Manta o Esmeraldas, se espera nubosidad y lluvias con tormentas, especialmente en horas de la noche.
Las lluvias también están previstas para sectores de la Amazonía como Nueva Loja, El Coca y Tena. Según el Inamhi habrá descargas eléctricas
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