Así estará el clima en Ecuador el miércoles 22 de abril de 2026

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) el clima para este miércoles 22 de abril de 2026 será variable en las diferentes regiones del país.

Para la región Interandina, la institución prevé presencia de nubosidad y lluvias aisladas durante la tarde y noche en ciudades como Quito, Ambato y Latacunga.

En ciudades de la Costa, como Guayaquil, Manta o Esmeraldas, se espera nubosidad y lluvias con tormentas, especialmente en horas de la noche.

Las lluvias también están previstas para sectores de la Amazonía como Nueva Loja, El Coca y Tena. Según el Inamhi habrá descargas eléctricas