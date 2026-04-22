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Ecuador

Así estará el clima en Ecuador el miércoles 22 de abril de 2026

Algunos sectores registrarán tormentas eléctricas. 

Imagen referencial del clima en Ecuador.

Freepik

Autor

Evelin Caiza A.

Fecha de publicación

22 abr 2026 - 09:19

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Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) el clima para este miércoles 22 de abril de 2026 será variable en las diferentes regiones del país.

Para la región Interandina, la institución prevé presencia de nubosidad y lluvias aisladas durante la tarde y noche en ciudades como Quito, Ambato y Latacunga

En ciudades de la Costa, como Guayaquil, Manta o Esmeraldas, se espera nubosidad y lluvias con tormentas, especialmente en horas de la noche.

Las lluvias también están previstas para sectores de la Amazonía como Nueva Loja, El Coca y Tena. Según el Inamhi habrá descargas eléctricas 

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