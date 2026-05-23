Localizan a Samir Fernández Bajaña desaparecido en Quito

La noche del 22 de mayo de 2026, la Policía informó que Derek Samir Fernández Bajaña fue localizado y puesto a buen recaudo, al nororiente de Quito

Autoridades confirmaron el hallazgo del menor de 8 años tras activar los protocolos de búsqueda e investigación.

El niño fue puesto a buen recaudo

El pequeño fue ubicado en el sector de Lumbisí. Horas antes se habían difundido videos de cámaras de seguridad donde se lo veía caminando solo por la avenida De los Conquistadores, en el sector de Guápulo.

El niño había desaparecido la tarde del jueves 21 de mayo de 2026 tras salir de su vivienda en el sector de La Floresta, lo que motivó a las autoridades a activar la Alerta Emilia a nivel nacional para agilizar su búsqueda

¿Qué es la Alerta Emilia?

La Alerta Emilia fue creada en Ecuador en 2018 y se inspiró en el modelo de Alerta Amber, utilizado en gran parte del mundo para hallar a menores desaparecidos.

Este sistema de emergencia rápida se activa en Ecuador para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos y considerados en alto riego.