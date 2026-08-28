Hasta 11 años de cárcel por abusar sexualmente de animales, en Colombia

Hasta 11 años de cárcel por abusar sexualmente de animale, en Colombia

El abuso sexual contra un animal ya tiene un castigo específico en Colombia. El Gobierno sancionó la Ley 2627 de 2026, conocida como ‘No Más Zoofilia’, que incorpora este delito al Código Penal.

La norma establece penas que pueden llegar hasta los 140 meses de prisión, es decir, más de 11 años, cuando existan circunstancias agravantes.

¿Cuándo puede aumentar la pena?

La condena puede agravarse si el abuso ocurre frente a un menor de edad, en espacios públicos, contra varios animales, de manera reiterada o si es grabado o difundido.

Los responsables también podrán enfrentar multas, además de la prohibición de adquirir, tener o cuidar animales y la inhabilitación temporal para ejercer profesiones u oficios relacionados con ellos.

Hasta tres reportes por semana

La senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley, aseguró que reciben hasta tres reportes de abuso sexual contra animales por semana.

Los casos reportados no involucran únicamente a perros y gatos. Según Hernández, también se han conocido hechos relacionados con gallinas, patos y otros animales.

El problema forma parte de un escenario más amplio de violencia contra los animales. Según cifras de Fiscalía de Colombia difundidas por la senadora Andrea Padilla, desde 2016 se habían registrado 15 500 denuncias por maltrato animal y apenas 212 condenas, alrededor del 1.4%. Estos datos corresponden a maltrato animal en general y no exclusivamente a abuso sexual.

Más herramientas para investigar

La ley también contempla campañas de prevención y dispone que la Fiscalía colombiana desarrolle un protocolo para investigar estos casos, en un plazo de seis meses.

Con la nueva normativa, estos hechos podrán ser investigados y sancionados mediante un delito específico, en lugar de abordarse únicamente bajo las disposiciones generales de maltrato animal.

Con la nueva normativa, Colombia busca cerrar un vacío en la judicialización de estos casos y establecer penas específicas para quienes ejerzan violencia sexual contra los animales.