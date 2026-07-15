Aspirantes a institutos y conservatorios públicos serán evaluados del 21 al 23 de julio

Entre el 21 y el 23 de julio el Ministerio de Educación evaluará a quienes busquen obtener un cupo en institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país.

De acuerdo con información, la prueba forma parte del proceso de admisión correspondiente al segundo período académico de 2026 y está dirigida a los postulantes que completaron las etapas previas de inscripción.

Desde el 15 de julio, los postulantes podrán consultar e imprimir el comprobante con la fecha, hora y sede asignadas a través del portal: admision.educacion.gob.ec

Evaluación contará con 40 preguntas

La evaluación medirá habilidades de razonamiento verbal, numérico y abstracto, competencias, consideradas por las autoridades, fundamentales para el ingreso a este nivel de formación.

Según la información, la evaluación tendrá una duración de 60 minutos para la población general y de 120 minutos para las personas con discapacidad.

Los aspirantes responderán 40 preguntas: 14 de razonamiento numérico, 15 de razonamiento verbal y 11 de razonamiento abstracto.

Autoridades recuerdan llevar la cédula de identidad

Las autoridades educativas señalaron que la convocatoria busca "ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior pública, especialmente en carreras técnicas y tecnológicas".

Como parte del proceso, la entidad recordó a los aspirantes la importancia de revisar con anticipación la información sobre la sede, fecha y horario asignado para rendir la evaluación.

Además, recomendó acudir con el documento de identidad y cumplir las disposiciones establecidas para el desarrollo del examen.