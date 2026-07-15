La historia detrás de la foto de Messi con Yamal de bebé ahora ambos en la final del Mundial

En julio de 2024, el mundo del fútbol quedó paralizado ante la aparición de una imagen que parecía alterada por inteligencia artificial, pero que resultó ser completamente real: un joven Lionel Messi de 20 años sonriendo junto a un bebé de pocos meses dentro de una tina de baño de plástico.

Ese pequeño era nada menos que Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona y de la selección española. La fotografía, tomada casi diecisiete años antes de que Yamal se consagrara en la élite del deporte rey, se convirtió de inmediato en un fenómeno global y en un símbolo de misticismo futbolístico.

Esa imagen volvió a tener protagonismo porque ambas estrellas se enfrentarán en la final del Mundial 2026. Messi con Argentina sueña con levantar la corona y Yamal con la Roja sueña con consagrarse.

La historia de la foto que tomó vida

El origen de esta histórica captura se remonta a diciembre de 2007, en los vestuarios del Camp Nou. Se trataba de una campaña solidaria anual organizada por el diario deportivo catalán Sport y UNICEF para recaudar fondos mediante un calendario benéfico.

El destino intervino de forma caprichosa a través de un sorteo realizado por la ONG en el barrio de Rocafonda, en Mataró, donde residía la familia de Yamal. Los padres del actual delantero ganaron la oportunidad de participar en la sesión fotográfica y, por puro azar, se les asignó como pareja de rodaje al joven talento argentino que ya deslumbraba en el primer equipo culé.

Composición de imágenes de archivo, creada el 14 de noviembre de 2025, muestra al delantero español Lamine Yamal (n.º 19, a la izquierda) saltando al campo antes del partido de semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA entre España y Francia en Stuttgart. AFP

Joan Monfort, el fotógrafo responsable de inmortalizar el momento, ha revelado con los años las dificultades técnicas y humanas que rodearon la sesión de fotos. En aquella época, Lionel Messi era un muchacho extremadamente tímido e introvertido que no sabía muy bien cómo interactuar con un bebé de apenas cinco meses.

Salir del vestuario y encontrarse con una tina llena de agua y un recién nacido fue un reto enorme para el astro rosarino, quien necesitó la ayuda constante de la madre de Lamine para sentirse seguro y lograr que el agua no se enfriara mientras buscaban la toma perfecta.

A pesar de la trascendencia que tiene hoy en día, la imagen quedó sepultada en los archivos de la prensa y de la propia familia durante casi dos décadas. No fue hasta que Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, decidió desempolvarla y compartirla en su cuenta de Instagram con la frase "el inicio de dos leyendas" que la historia cobró una dimensión monumental.

Un aficionado de España sostiene un cartel con una imagen en la que aparece el argentino Lionel Messi posando junto al joven delantero español Lamine Yamal AFP

La consolidación de la figura de Yamal en España

El impacto fue inmediato, coincidiendo temporalmente con el espectacular despliegue de Yamal en la Eurocopa, lo que desató una oleada de teorías poéticas sobre una supuesta "bendición" del astro argentino a su heredero futbolístico.

Esta asombrosa coincidencia representa uno de los cruces de caminos más extraordinarios en la historia contemporánea del deporte.

La imagen no solo documenta el azaroso encuentro entre el considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos y un niño destinado a romper todos los récords de precocidad en el fútbol moderno, sino que también inmortaliza un lazo invisible que une el pasado, el presente y el futuro del barcelonismo bajo el cobijo de una tina de plástico y una causa noble.