Abren convocatoria a concurso para cubrir 815 vacantes para docentes de Bachillerato General

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció el inicio de un nuevo concurso de méritos y oposición para el ingreso de docentes al magisterio fiscal en las especialidades de Bachillerato General.

Según la cartera de Estado esta convocatoria forma parte del proceso de revalorización docente, que busca reconocer el mérito, la formación y el compromiso de los maestros en el país.

El proceso empezará el 30 de septiembre de 2025 y está dirigido exclusivamente a postulantes que cuenten con la condición de candidatos aptos vigente en las áreas convocadas.

El Ministerio señaló que para este concurso se ofertarán 815 partidas docentes distribuidas en todo el territorio nacional, garantizando la cobertura adecuada y el fortalecimiento de las diferentes especialidades del nivel de Bachillerato.

Las especialidades convocadas

Matemática (de 8.º de EGB a 3.º de Bachillerato)

(de 8.º de EGB a 3.º de Bachillerato) Historia, Lengua y Literatura (de 8.º de EGB a 3.º de Bachillerato)

(de 8.º de EGB a 3.º de Bachillerato) Química, Filosofía, Emprendimiento y Gestión, Educación para la Ciudadanía, Biología y Física (todas correspondientes al Bachillerato General)

Los docentes interesados en participar deberán realizar su registro de postulación a través del enlace oficial del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en este link

En el registro el docente deberá rellenar el formulario con los siguientes datos:

Identificación

Nombres

Dirección

Teléfono

Celular

Correo electrónico

Luego deberá introducir un código de seguridad generado automáticamente por la plataforma y dar clic en el botón 'Registrar'.

La cartera de Estado recordó que sus procesos son gratuitos, por lo que no se requieren intermediarios ni pagos para participar en este concurso.