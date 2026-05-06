‘Afiche vivo, arte y memoria del cine de los 90–2000’ estará en Quito

Hasta el próximo 17 de mayo, en la Plaza Belmonte se desarrolla la exposición abierta ‘Afiche vivo: arte y memoria del cine de los 90–2000’.

Los asistentes podrán observar los afiches cinematográficos que trascendían la promoción comercial para convertirse en piezas de arte gráfico.

Según la información, "la muestra propone redescubrir el valor estético, narrativo y emocional de los carteles de cine, capaces de condensar historias, estilos visuales y la esencia de toda una generación".

La Plaza Belmonte se ubica en las calles Antepara y Vicente León, sector San Blas, en el centro de Quito.