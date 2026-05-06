Conflicto armado entre Ucrania y Rusia pierde foco global, ¿Qué es lo que pasa actualmente?

Los mapas de la situación en el frente de la guerra de Ucrania, febrero 2026

Mientras la atención internacional se concentra en la escalada entre Irán y Estados Unidos, la guerra entre Ucrania y Rusia continúa activa, con más de cuatro años de enfrentamientos y sin una solución cercana.

En este contexto, Ucrania anunció el inicio de un posible cese al fuego desde el miércoles, como parte de un intento por reducir la intensidad del conflicto y abrir la puerta a negociaciones. Sin embargo, Rusia no se ha pronunciado oficialmente sobre esta iniciativa, lo que mantiene la incertidumbre sobre su viabilidad.

¿Qué es la Anexión de Crimea?

La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 marca un punto de quiebre en el conflicto con Ucrania.

Tras la caída del gobierno prorruso en Kiev, fuerzas rusas tomaron control de la península y se impulsó un referéndum no reconocido por gran parte de la comunidad internacional.

Moscú incorporó posteriormente el territorio, mientras Ucrania y sus aliados denunciaron una violación a su soberanía, dando inicio a una escalada de tensiones que derivó en el conflicto actual.

Un conflicto que comenzó en 2022

La guerra se desató el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre territorio ucraniano. Las tensiones, no obstante, se arrastraban desde 2014 con la anexión de Crimea por parte de Moscú y el conflicto armado en el Donbás.

Desde entonces, Ucrania ha recibido respaldo militar y económico de países occidentales, mientras Rusia ha sostenido su ofensiva con el objetivo de consolidar su influencia en territorios estratégicos.

Posturas enfrentadas

Ucrania exige la retirada total de las tropas rusas y la recuperación de todas sus regiones ocupadas, además de garantías de seguridad internacionales.

Rusia, en cambio, busca mantener el control de zonas ocupadas y evitar que Ucrania se integre a la OTAN, en un intento por redefinir el equilibrio de poder en Europa del Este.

Guerra estancada y sin salida inmediata

Actualmente, el conflicto se encuentra en una fase media con una tregua por parte de Ucrania y sin respuesta por parte de Rusia, con ataques constantes pero sin avances decisivos en el frente. Las negociaciones permanecen prácticamente congeladas y los intentos de tregua no han logrado consolidarse.

Pese a que ha perdido protagonismo mediático frente a otros conflictos, la guerra en Ucrania sigue siendo uno de los principales focos de tensión global, con impacto en la seguridad internacional, la economía y la estabilidad regional.