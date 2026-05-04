Seúl combate el agotamiento crónico con el tercer 'Concurso de Siesta Energética'

Corea del Sur convierte el descanso en competencia: el insólito concurso de siestas en Seúl

El pasado sábado 2 de mayo de 2026, cientos de ciudadanos surcoreanos se congregaron en un parque junto al río Han para participar en una iniciativa del Gobierno Metropolitano de Seúl que busca visibilizar la crisis de fatiga que atraviesa el país.

En una metrópolis caracterizada por su competitividad extrema y un estilo de vida que nunca se detiene, el evento impuso requisitos inusuales a sus participantes, conocidos como "bellas durmientes": debían acudir cansados, con el estómago lleno y portando vestimenta adecuada para dormir, como el pijama de felpa de koala utilizado por una joven profesora de inglés para invocar un sueño profundo.

Esta competencia transforma un acto biológico natural en un desafío de salud pública, permitiendo que los asistentes recarguen energías en medio de la brisa del río mientras los funcionarios monitorean su descanso para determinar quién logra la desconexión más efectiva.

Detalles de la competencia y resultados

Medición del descanso: Los funcionarios utilizaron la frecuencia cardíaca de los asistentes como el indicador principal para identificar un sueño profundo y tranquilo.

Ganador del primer premio: El reconocimiento máximo fue otorgado a un hombre de más de 80 años.

Segundo lugar: Hwang Du-seong, un oficinista de 37 años, obtuvo el subcampeonato tras participar con el objetivo de aliviar el agotamiento de su rutina laboral.

Participación destacada: Yoo Mi-yeon, de 24 años, asistió disfrazada de koala con la esperanza de superar sus problemas crónicos para conciliar el sueño.

Contexto de salud pública en Corea del Sur

Más allá de la anécdota, el evento refleja una problemática estructural documentada por la OCDE, que sitúa a Corea del Sur como una de las naciones con mayor sobrecarga laboral y menores horas de sueño entre sus países miembros.

La fatiga observada durante el concurso es el síntoma de una sociedad marcada por el ajetreo constante y el consumo masivo de estimulantes como el café, donde dormir se ha vuelto un lujo difícil de alcanzar.

Por ello, las autoridades locales utilizan estas plataformas para sensibilizar sobre la necesidad de equilibrar la productividad con el descanso reparador.