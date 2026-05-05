¿Qué hacer ante una emergencia médica durante el toque de queda en Ecuador?

Las ambulancias, hospitales y servicios de emergencia sí operan durante el toque de queda en Ecuador

El toque de queda que rige en Ecuador entre el 3 y el 18 de mayo de 2026 establece restricciones de circulación desde las 23:00 hasta las 05:00 en nueve provincias del país, incluida Pichincha.

Las personas que no acaten esta medida pueden enfrentar procesos judiciales por no acatar la disposición legal. Sin embargo, hay excepciones de circulación, en casos relacionados con la salud y situaciones de emergencia.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, las personas pueden movilizarse durante el horario restringido si enfrentan una urgencia médica comprobable.

Hospitales, clínicas, ambulancias y personal sanitario continúan operando con normalidad, y tienen autorizado circular para atender a las personas que lo necesiten.

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La medida permite, por ejemplo, trasladar a un paciente a un centro de salud cuando su vida esté en riesgo o solicitar la ayuda de ambulancias o asistencia prehospitalaria.

Ante una emergencia médica durante el toque de queda se recomienda:

Comuníquese con el ECU 911 para solicitar ayuda o atención médica inmediata.

para solicitar ayuda o atención médica inmediata. Solicite la presencia de una ambulancia para trasladar a la persona enferma.

para trasladar a la persona enferma. Si debe salir a un centro médico por su cuenta, explique la emergencia en los controles policiales o militares desplegados en calles y carreteras.

desplegados en calles y carreteras. Diríjase a la casa de salud más cercana para minimizar riesgos.

Durante el toque de queda, los equipos de gestión de riesgos, la fuerza pública y otros servicios vinculados a la atención de emergencias mantienen sus operaciones

Desde el domingo 3 de mayo, el toque de queda nocturno esta vigente entre las 23:00 y las 5:00 del siguiente día hasta el 18 de mayo en nueve de las 24 provincias del país: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Además, Pichincha ( incluido Quito), El Oro y Sucumbíos y Esmeraldas.

La restricción también rige en estos cuatro cantones: de La Maná (Cotopaxi), La Troncal (Cañar) y los dos mencionados de Bolívar.