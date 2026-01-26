Bomberos controlan voraz incendio en una imprenta en Mapasingue Este

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabaja en labores de enfriamiento en la zona.

Un incendio estructural se registró la mañana de este lunes 26 de enero del 2026 en una fábrica ubicada en Mapasingue Este, en Guayaquil. Las llamas afectaron las instalaciones de una imprenta, informó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Según la entidad, el incendio se inició cerca de las 06:30 en la Calle Quinta y avenida Las Aguas. En total se movilizó más de 50 bomberos y 11 unidades para controlar el fuego.

Se conoce que no hay personas heridas en este incendio, catalogado como de alarma tipo 2 por los Bomberos.

Tras controlar el fuego, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realiza la remoción de escombros y labores de enfríamiento en la imprenta afectada por el incendio.

En la fábrica había material de impresión, equipos tecnológicos y suministros de oficina, pero los bomberos evitaron que el fuego se expanda más.