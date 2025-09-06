Cómo saber si obtuvo un cupo en un instituto o conservatorio desde el sábado 6 de septiembre

Los postulantes para estudiar en un instituto o conservatorio de Ecuador pueden conocer si obtuvieron un cupo desde este sábado 6 hasta el lunes 8 de septiembre del 2025.

Las inscripciones empezaron el 3 de septiembre. Quienes obtuvieron un cupo podrán revisarlo en la página web de Registro Único Nacional o en el siguiente link: registrounicoedusup.gob.ec

Una vez que haya obtenido el cupo deberá aceptarlo y guardar el comprobante. "Si acepta un cupo, la decisión es definitiva y no podrá cambiarla", recuerda el Viceministerio de Educación Superior.

Este proceso se llevará a cabo desde el sábado hasta el lunes a partir de las 02:00 hasta las 22:00.

Los aspirantes postularon hasta en tres carreras, de las 500 disponibles, en función del puntaje obtenido en el examen de admisión, pero en el sistema solo se les asignará el cupo para una carrera.

En Ecuador hay 54 institutos técnicos y conservatorios que forman parte del sistema de educación superior. Todos ofrecen carreras de corta duración, que van de entre dos a tres años, con alta demanda en el mercado laboral y programas artísticos especializados.

Las carreras tecnológicas son una opción para quienes desean obtener un título de tercer nivel en un corto período de tiempo y acelerar su inserción al mercado laboral.