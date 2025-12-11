5 consejos para manejar la ansiedad, estrés, depresión y tristeza en Navidad y Año Nuevo

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son un motivo de felicidad y unión, sin embargo, también pueden desencadenar malestar por las presiones, pérdidas familiares, situación económica o simplemente el ambiente festivo.

Una de las razones más comunes para experimentar tristeza en esta época es el recuerdo de los seres queridos que ya no están. Las tradiciones intensifican el sentimiento de duelo y provocan que muchas personas extrañen.

También, al ser época de regalos, fiestas y cenas la exigencia económica y presión social incrementa. El peso por cumplir con estas expectativas puede generar estrés y ansiedad.

A todo ello se suma la constante narrativa de que "hay que estar feliz" y, en muchos casos, se puede llegar a invalidar las emociones, agravando el malestar físico y mental.

Para ello, los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y National Institute of Mental Health (NIMH), dan los siguientes consejos para enfrentar las diferentes situaciones:

Escuche, sienta y entienda sus emociones

Es importante entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Todas son necesarias para entender el mundo que nos rodea. En algunos casos pueden provocar incomodidad, pero para ello es importante aceptarlas y manejarlas de la mejor manera.

Durante esta época es necesario aceptar que no todo tiene que ser perfecto, priorizar la tranquilidad y el bienestar propio por encima de las presiones sociales, aprender a decir no y enfócate en una cosa a la vez.

Mantenga un estilo de vida saludable

Frecuentemente, la Navidad y Año Nuevo provoca que las personas abandonen sus hábitos saludables y lo importante es encontrar el equilibrio. Recuerde que la alimentación, el ejercicio y el desacanso adecuado influyen en la salud mental.

Por eso se debe procurar dormir en horarios adecuados y las horas necesarias, realizar actividades físicas que le motiven y mantener una alimentación balanceada.

Céntrese en usted

Con las celebraciones y constantes reuniones las personas llegan a descuidar su bienestar. Es por eso que se recomienda dedicarse unos minutos al día para analizar su estado de salud y emocional.

Establecer límites claros entre trabajo y vida personal, medita, haz cosas que disfrutes y enfócate en pequeñas acciones para solucionar problemas. Si eres padre o madre es necesario hacer una pausa en el día para realizar actividades solo o sola.

Reconozca cuando necesita ayuda

Reconocer las emociones también implica saber cuando es el momento para pedir ayuda. Acude a un familiar o persona de confianza para expresar lo que sientes. Esto permitirá encontrar soluciones, abrir nuevas posibilidades y disminuir la vulnerabilidad.

Si las emociones son intensas y provocan problemas o situaciones graves, es recomendable acudir a un especialista.

Sea amable con usted

En ocasiones, el ser humano acostumbra a autojuzgarse y cuestionarse. Por ello, los expertos aconsejan a hablarse bonito, ser flexible, priorizar su bienestar al tomar decisiones, encontrar su propósito, ser autocompasivo y tenerse mucha paciencia.