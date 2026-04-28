Los entrenadores que Senastián Beccacece y La Tri deben vencer en el Mundial 2026

La selección de Ecuador debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil. Luego enfrentará a Curazao y a Alemania. Las cuatro selecciones integran el Grupo E.

El estratega argentino Sebastián Beccacece asumió la Dirección Técnica de Ecuador en agosto del 2024, ha dirigido 18 partidos, y logró la clasificación directa de La Tri a su quinta Copa del Mundo.

El estilo de Sebastián Beccacece con Ecuador

Beccacece de 45 años, fue asistente de Jorge Sampolí, su estilo de juego se basa en el protagonismo y en asfixiar al rival en su propia salida, se ha adaptado muy bien al talento joven de jugadores como Moisés Caicedo y Kendry Páez.

En esta fase de grupos deberá enfrentar a Emerse Faé de Costa de Marfil, a Fred Rutten de Curazao y a Julian Nagelsmann de Alemania.

Los técnicos del Grupo E en el Mundial 2026

Característica Sebastián Beccacece (Ecuador) Julian Nagelsmann (Alemania) Emerse Faé (Costa de Marfil) Fred Rutten (Curazao) País de origen Argentina Alemania Costa de Marfil Países Bajos Edad 45 años 38 años 42 años 63 años Asumió el cargo 1 de agosto de 2024 15 de septiembre de 2023 20 de febrero de 2024 23 de febrero de 2026 Partidos dirigidos 18 31 31 2 Logros con su selección Clasificación directa al Mundial 2026. Cuartos Euro 2024 / Líder Nations League. Campeón Copa Africana de Naciones 2024. Clasificación histórica al Mundial 2026. Estilo de juego Presión alta y verticalidad extrema. Juego posicional y flexibilidad táctica. Orden defensivo y transiciones rápidas. Posesión y equilibrio (4-2-3-1). Dato clave Mantuvo un largo invicto en eliminatorias. Técnico más joven de la Copa del Mundo. Elegido Mejor Entrenador de la Copa África 2023. Estratega experto en formación europea.

Emerse Faé: Costa de Marfil

Emerse Faé, de 42 años asumió el cargo de la Selección en febrero de 2024. La campaña que realizó con los "Elefantes" lo llevó a ganar el reconocimiento de héroe nacional marfileño tras rescatar al equipo en la última Copa de África.

Registra un total de 31 partidos al frente de la selección nacional, cuatro de ellos como entrenador interino. Su estilo de juego se basa en el orden defensivo y los pases rápidos.

Fred Rutten: Curazao

Fred Rutten, conocido como el veterano del grupo, ha dirigido únicamente dos partidos de la selección caribeña. Su experiencia europea lo hizo apetecible para guiar a Curazao en su primera aventura mundialista.

La misión de Rutten, de 63 años, es dar orden táctico a un grupo de jugadores que, en su mayoría, militan en la Eredivisie.

Julian Nagelsmann: Alemania

Julian Nagelsmann tiene 38 años, es el técnico más joven del torneo y está a la cabeza de Alemania, una de las selecciones más fuertes del grupo, que bajo su mando ha recuperado su estatus de favorita tras años de crisis.

Lleva 31 partidos al frente de la Die Mannschaft, basándose en un fútbol asociativo y muy dinámico. El Mundial 2026 será el número 21 para la selección alemana.