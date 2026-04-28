Los entrenadores que Senastián Beccacece y La Tri deben vencer en el Mundial 2026
La Tri debuta el 14 de junio ante Costa de Marfil. Analizamos a los estrategas que Beccacece deberá superar para avanzar en el Mundial.
Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador.
EFE
Compartir
Fecha de publicación
28 abr 2026 - 17:05
La selección de Ecuador debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil. Luego enfrentará a Curazao y a Alemania. Las cuatro selecciones integran el Grupo E.
El estratega argentino Sebastián Beccacece asumió la Dirección Técnica de Ecuador en agosto del 2024, ha dirigido 18 partidos, y logró la clasificación directa de La Tri a su quinta Copa del Mundo.
El estilo de Sebastián Beccacece con Ecuador
Beccacece de 45 años, fue asistente de Jorge Sampolí, su estilo de juego se basa en el protagonismo y en asfixiar al rival en su propia salida, se ha adaptado muy bien al talento joven de jugadores como Moisés Caicedo y Kendry Páez.
En esta fase de grupos deberá enfrentar a Emerse Faé de Costa de Marfil, a Fred Rutten de Curazao y a Julian Nagelsmann de Alemania.
Los técnicos del Grupo E en el Mundial 2026
Emerse Faé: Costa de Marfil
Emerse Faé, de 42 años asumió el cargo de la Selección en febrero de 2024. La campaña que realizó con los "Elefantes" lo llevó a ganar el reconocimiento de héroe nacional marfileño tras rescatar al equipo en la última Copa de África.
Registra un total de 31 partidos al frente de la selección nacional, cuatro de ellos como entrenador interino. Su estilo de juego se basa en el orden defensivo y los pases rápidos.
Fred Rutten: Curazao
Fred Rutten, conocido como el veterano del grupo, ha dirigido únicamente dos partidos de la selección caribeña. Su experiencia europea lo hizo apetecible para guiar a Curazao en su primera aventura mundialista.
La misión de Rutten, de 63 años, es dar orden táctico a un grupo de jugadores que, en su mayoría, militan en la Eredivisie.
Julian Nagelsmann: Alemania
Julian Nagelsmann tiene 38 años, es el técnico más joven del torneo y está a la cabeza de Alemania, una de las selecciones más fuertes del grupo, que bajo su mando ha recuperado su estatus de favorita tras años de crisis.
Lleva 31 partidos al frente de la Die Mannschaft, basándose en un fútbol asociativo y muy dinámico. El Mundial 2026 será el número 21 para la selección alemana.
Compartir