Lanús gana a Liga de Quito por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026

Tomas Guidara (i) de Lanús disputa un balón con Gabriel Villamíl de Liga de Quito este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Lanús y Liga de Quito.

En un duelo táctico y cerrado en Buenos Aires, Lanús logró una victoria agónica por 1-0 ante Liga de Quito, quitándole el invicto al cuadro ecuatoriano en la tercera jornada del Grupo G de la Copa Libertadores 2026.

Tras un trámite dominado por la intensidad del dueño de casa, fue Agustín Cardozo quien rompió el cerrojo a los 74 minutos, aprovechando una asistencia de Marcelino Moreno para sentenciar un resultado que aprieta la tabla de posiciones y complica las aspiraciones del equipo dirigido por Tiago Nunes en territorio argentino.

El 'Granate' sumo tres puntos ante su gente para consolidar sus aspiraciones de clasificación, ante una Liga de Quito que llegó a Buenos Aires con el cartel de puntero invicto del Grupo G.

Alineación de Lanús

Alineación de Lanús Tomado de redes sociales

Alineación de Liga de Quito