Quito: Así será la movilidad durante la marcha por el Día del Trabajador
Los cierres viales se ejecutarán el viernes, 1 de mayo, desde las 7:00
La capital registrará varios cierres viales por la marcha del 1 de Mayo
Cortesía
Compartir
Fecha de publicación
28 abr 2026 - 16:43
Ecuador se alista para un nuevo feriado, por el Día Internacional del Trabajador, que será del jueves 30 de abril, al domingo 3 de mayo.
En Quito, se prevé el desarrollo de varias actividades, entre ellas, la tradicional marcha de los trabajadores fijada para el 1 de mayo.
Con el fin de garantizar el desarrollo del evento y la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó las calles que permanecerán cerradas durante la marcha.
Desde las 07:00, se ejecutarán cierres viales que partirán desde la Caja del Seguro hasta la plaza Santo Domingo.
Conozca las calles que se cerrarán:
- 10 de Agosto de Agosto y San Gregorio
- Pérez Guerrero y 18 de Septiembre
- Asunción y Manuel Larrea
- 10 de Agosto y Santiago
- 6 de Diciembre y av. Tarqui
- Rio de Janeiro y Manuel Larrea
- Luis Felipe Borja y Estrada
- Luis Felipe Borja y Estrada
- Arenas y Manuel Larrea
- Santa Prisca y Manuel Larrea
- Vargas y Matovelle
- Vargas y Santa Prisca
- Vargas y Oriente
- Vargas y Manabi
- Montúfar y Oriente
- Montufar y Esmeraldas
- Flores y Olmedo
- Benalcázar y Bolívar
- Maldonado y Rocafuerte
La AMT también informó las vías alternas que puede tomar en caso de movilizarse por el sector de la marcha. Estas son: Pichincha, Gran Colombia, Patria, 6 de Diciembre, Velasco Ibarra, Mariscal Sucre y Benalcazar.
Compartir