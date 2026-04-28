Quito: Así será la movilidad durante la marcha por el Día del Trabajador

La capital registrará varios cierres viales por la marcha del 1 de Mayo

Ecuador se alista para un nuevo feriado, por el Día Internacional del Trabajador, que será del jueves 30 de abril, al domingo 3 de mayo.

En Quito, se prevé el desarrollo de varias actividades, entre ellas, la tradicional marcha de los trabajadores fijada para el 1 de mayo.

Con el fin de garantizar el desarrollo del evento y la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó las calles que permanecerán cerradas durante la marcha.

Desde las 07:00, se ejecutarán cierres viales que partirán desde la Caja del Seguro hasta la plaza Santo Domingo.

Conozca las calles que se cerrarán:

10 de Agosto de Agosto y San Gregorio

Pérez Guerrero y 18 de Septiembre

Asunción y Manuel Larrea

10 de Agosto y Santiago

6 de Diciembre y av. Tarqui

Rio de Janeiro y Manuel Larrea

Luis Felipe Borja y Estrada

Luis Felipe Borja y Estrada

Arenas y Manuel Larrea

Santa Prisca y Manuel Larrea

Vargas y Matovelle

Vargas y Santa Prisca

Vargas y Oriente

Vargas y Manabi

Montúfar y Oriente

Montufar y Esmeraldas

Flores y Olmedo

Benalcázar y Bolívar

Maldonado y Rocafuerte

La AMT también informó las vías alternas que puede tomar en caso de movilizarse por el sector de la marcha. Estas son: Pichincha, Gran Colombia, Patria, 6 de Diciembre, Velasco Ibarra, Mariscal Sucre y Benalcazar.