Cursos de gastronomía gratis en Guayaquil: Requisitos e inscripciones

Mayores de 13 años podrán acceder gratis a un curso de gastronomía en Guayaquil, según anunció la Municipalidad.

Los cursos se llevan a cabo en el Centro de Capacitación Continua Amazonas, ubicado en la calle 29 y Calicuchima, en el suroeste porteño.

La Dirección de Acción Social y Educación (DASE EP) gestiona el programa de acceso a capacitación técnica en preparación de alimentos y servicios gastronómicos.

Las inscripciones estarán abiertas entre este martes 21 y jueves 23 de julio y las clases iniciarán el 28 de julio.

Para acceder a uno de los cursos los interesados deben acudir presencialmente al Centro de Capacitación Continua Amazonas.

Se debe presentar una copia de la cédula y en el caso de los menores de edad también debe adjuntar la de su representante.

Cada curso tiene una duración de 42 horas y está enfocado principalmente en la formación práctica.

Según información de la DASE EP, desde septiembre de 2025 más de 2 500 personas han accedido a los talleres gratuitos.

¿Qué cursos están disponibles?