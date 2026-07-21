Cursos de gastronomía gratis en Guayaquil: Requisitos e inscripciones
El Municipio de Guayaquil abrió 750 cupos para un curso de gastronomía.
Municipio de Guayaquil ofrece 750 cupos para cursos de gastronomía.
DASE
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Actualizado:
21 jul 2026 - 08:26
Mayores de 13 años podrán acceder gratis a un curso de gastronomía en Guayaquil, según anunció la Municipalidad.
Los cursos se llevan a cabo en el Centro de Capacitación Continua Amazonas, ubicado en la calle 29 y Calicuchima, en el suroeste porteño.
La Dirección de Acción Social y Educación (DASE EP) gestiona el programa de acceso a capacitación técnica en preparación de alimentos y servicios gastronómicos.
Las inscripciones estarán abiertas entre este martes 21 y jueves 23 de julio y las clases iniciarán el 28 de julio.
Para acceder a uno de los cursos los interesados deben acudir presencialmente al Centro de Capacitación Continua Amazonas.
Se debe presentar una copia de la cédula y en el caso de los menores de edad también debe adjuntar la de su representante.
Cada curso tiene una duración de 42 horas y está enfocado principalmente en la formación práctica.
Según información de la DASE EP, desde septiembre de 2025 más de 2 500 personas han accedido a los talleres gratuitos.
¿Qué cursos están disponibles?
- Cocina Nacional e Internacional
- Panadería
- Dulces Creaciones (Pastelería y Repostería)
- Mesería y Coctelería
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