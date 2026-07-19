Aulas móviles acercan el bachillerato a comerciantes y trabajadores en Quito
El programa Aulas Móviles busca facilitar el acceso al bachillerato en Quito para comerciantes y trabajadores en Quito.
Aulas móviles Quito: bachillerato para trabajadores y comerciantes.
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Actualizado:
19 jul 2026 - 07:00
Aulas Móviles es una herramienta que busca facilitar el acceso a la educación de personas que, por motivos laborales o de vulnerabilidad, no pudieron concluir sus estudios.
El programa consiste en espacios educativos instalados en mercados, empresas públicas y sectores estratégicos para que los estudiantes puedan cursar el bachillerato sin alejarse de sus lugares de trabajo.
La iniciativa contempla aulas rodantes y espacios físicos adaptados con horarios flexibles, lo que permite a los estudiantes combinar sus jornadas laborales con la formación académica.
Reducir las barreras de acceso a la información
De acuerdo con la información municipal, el objetivo es reducir las barreras de acceso a la educación y ampliar las oportunidades para quienes han postergado sus estudios.
Ell alcalde de la capital, Pabel Muñoz, explicó que el proyecto funciona en entidades municipales, donde trabajadores de recolección de residuos y recicladores reciben clases al finalizar su jornada laboral.
El modelo también se ha extendido a florícolas y otros espacios productivos. Según la información, en los mercados municipales también se desarrolla el programa.
Aulas Móviles en mercados:
- San Roque, con 22 estudiantes comerciantes, quienes terminarán el bachillerato en enero de 2027.
- Santa Clara, los 18 estudiantes comerciantes culminan el bachillerato en junio 2027.
- Mercado Mayorista cuenta con 11 estudiantes comerciantes quienes finalizarán el bachillerato en enero 2027.
Aulas en empresas públicas:
- Emaseo: 20 estudiantes culminan el bachillerato en junio 2027.
- Emgirs: 70 estudiantes de las comunidades Santa Ana, Itulcachi, Inga Bajo, culminan el bachillerato en enero 2027.
De acuerdo con el Municipio, la propuesta busca acercar la educación a la ciudadanía en lugar de exigir que las personas se trasladen a centros educativos.
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