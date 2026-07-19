Aulas móviles acercan el bachillerato a comerciantes y trabajadores en Quito

Aulas Móviles es una herramienta que busca facilitar el acceso a la educación de personas que, por motivos laborales o de vulnerabilidad, no pudieron concluir sus estudios.

El programa consiste en espacios educativos instalados en mercados, empresas públicas y sectores estratégicos para que los estudiantes puedan cursar el bachillerato sin alejarse de sus lugares de trabajo.

La iniciativa contempla aulas rodantes y espacios físicos adaptados con horarios flexibles, lo que permite a los estudiantes combinar sus jornadas laborales con la formación académica.

Reducir las barreras de acceso a la información

De acuerdo con la información municipal, el objetivo es reducir las barreras de acceso a la educación y ampliar las oportunidades para quienes han postergado sus estudios.

Ell alcalde de la capital, Pabel Muñoz, explicó que el proyecto funciona en entidades municipales, donde trabajadores de recolección de residuos y recicladores reciben clases al finalizar su jornada laboral.

El modelo también se ha extendido a florícolas y otros espacios productivos. Según la información, en los mercados municipales también se desarrolla el programa.

Aulas Móviles en mercados:

San Roque, con 22 estudiantes comerciantes, quienes terminarán el bachillerato en enero de 2027.

Santa Clara, los 18 estudiantes comerciantes culminan el bachillerato en junio 2027.

Mercado Mayorista cuenta con 11 estudiantes comerciantes quienes finalizarán el bachillerato en enero 2027.

Aulas en empresas públicas:

Emaseo: 20 estudiantes culminan el bachillerato en junio 2027.

20 estudiantes culminan el bachillerato en junio 2027. Emgirs: 70 estudiantes de las comunidades Santa Ana, Itulcachi, Inga Bajo, culminan el bachillerato en enero 2027.

De acuerdo con el Municipio, la propuesta busca acercar la educación a la ciudadanía en lugar de exigir que las personas se trasladen a centros educativos.