¡Atención! Este es el cronograma para matrículas y traslados del régimen Sierra-Amazonía 2026-2027

Conoce el cronograma de matrículas para el año lectivo 2026-2027

El Gobierno Nacional presentó el cronograma oficial para los procesos de matrículas y traslados en las instituciones educativas fiscales del régimen Sierra-Amazonía para el año lectivo 2026-2027.

Más de 1,7 millones de estudiantes se preparan para el regreso a clases y los trámites se realizarán principalmente de forma virtual.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) informó que el proceso iniciará el 21 de julio de 2026 con la etapa de traslados de hermanos entre instituciones educativas fiscales.

Posteriormente se habilitarán las fases de matrículas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con el cronograma establecido para el nuevo período escolar.

Cronograma de matrículas y traslados Sierra-Amazonía 2026-2027

Las autoridades señalaron que todos los trámites podrán realizarse de manera virtual a través de la plataforma juntos.educacion.gob.ec.

Detalle de actividad Fecha Traslados de hermanos entre instituciones educativas fiscales en el régimen Sierra-Amazonía, año lectivo 2026-2027. 21 al 26 de julio de 2026 Matrículas ordinarias de hermanos en instituciones educativas fiscales en el régimen Sierra-Amazonía, año lectivo 2026-2027. 28 de julio al 02 de agosto de 2026 Traslados de estudiantes entre instituciones educativas fiscales el régimen Sierra-Amazonía, año lectivo 2026-2027. 04 al 10 de agosto de 2026 Matrículas ordinarias de estudiantes en instituciones educativas fiscales régimen Sierra-Amazonía, año lectivo 2026-2027. 12 al 18 de agosto de 2026 Matrículas extraordinarias de estudiantes en instituciones educativas fiscales, régimen Sierra-Amazonía, año lectivo 2026-2027. 4 de septiembre de 2026 hasta 28 de enero de 2027

El sistema permitirá a padres de familia y representantes legales gestionar el proceso sin necesidad de acudir presencialmente a los planteles, siempre que exista disponibilidad de cupos.

Durante el registro, los usuarios podrán seleccionar la institución educativa de su preferencia.

La asignación de cupos se realizará tomando en cuenta la oferta educativa disponible y la ubicación del domicilio del estudiante, con el propósito de facilitar el acceso al sistema educativo fiscal.

Más de 1,7 millones de estudiantes volverán a clases

El nuevo cronograma corresponde al año lectivo Sierra-Amazonía 2026-2027, en el que más de 1,7 millones de estudiantes retornarán a las aulas en las instituciones fiscales del país.

Las autoridades recomendaron a las familias revisar las fechas de cada fase y completar los trámites dentro de los plazos establecidos.

El Gobierno indicó que el cronograma busca organizar el proceso de inscripción y traslado de estudiantes antes del inicio del año escolar.

Los representantes deberán seguir las fechas oficiales para garantizar el acceso oportuno al sistema educativo y completar el registro mediante la plataforma habilitada.