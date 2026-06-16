SRI actualiza opciones para que adultos mayores pidan devolución de IVA en Ecuador

Los adultos mayores ya no podrán solicitar devolución de IVA por servicios de transporte, comunicación y cultura.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) redujo de nueve a cinco las categorías de gastos válidas para que los adultos mayores soliciten la devolución del IVA en Ecuador.

Aunque la administración tributaria recalca que la normativa legal no ha sido modificada, los cambios directamente aplicados en la plataforma digital de SRI en Línea impiden que los beneficiarios ingresen facturas de rubros que antes eran comunes.

A partir de este 2026, el monto máximo mensual de devolución para las personas mayores de 65 años se fijó en USD 144,60, calculado con base en el Salario Básico Unificado vigente.

Los rubros que se mantienen vigentes

De acuerdo con la guía actualizada que consta en el portal del SRI, el sistema automatizado únicamente procesa comprobantes electrónicos que correspondan de forma estricta a bienes y servicios de primera necesidad para uso o consumo personal.

Alimentación: Compras de abarrotes, productos de primera necesidad y consumo en restaurantes

Compras de abarrotes, productos de primera necesidad y consumo en restaurantes Salud: Medicamentos, consultas médicas privadas, insumos ortopédicos y tratamientos.

Medicamentos, consultas médicas privadas, insumos ortopédicos y tratamientos. Vestimenta: Prendas de vestir y calzado de uso diario.

Prendas de vestir y calzado de uso diario. Educación / Enseñanza: Pensiones, matrículas, útiles y cursos formativos.

Pensiones, matrículas, útiles y cursos formativos. Vivienda / Construcción: Materiales de construcción destinados a la vivienda propia y el pago de servicios básicos residenciales.

Categorías eliminadas del sistema

Los adultos mayores ya no podrán recuperar el impuesto de consumos diarios que antes sí eran permitidos. Las pestañas eliminadas del formulario digital son:

Transporte y Movilidad: Ya no se aceptan facturas por compras de gasolina, combustibles ni pasajes.

Ya no se aceptan facturas por compras de gasolina, combustibles ni pasajes. Comunicación: Quedaron fuera los pagos de planes de telefonía celular o servicios de internet móvil.

Quedaron fuera los pagos de planes de telefonía celular o servicios de internet móvil. Cultura y Deporte: Se excluyeron entradas a cines, teatros, eventos artísticos o estadios.

Devolución del IVA aumentó en más de USD 17 millones

La devolución del IVA para adultos mayores y personas con discapacidad alcanzó los USD 184,6 millones durante el primer semestre de 2026, según informó el SRI este martes 16 de junio de 2026.

El monto entregado entre enero y junio refleja un crecimiento del 10,2% respecto al mismo período de 2025, cuando las acreditaciones sumaron USD 167 millones.

La administración tributaria recordó que las condiciones para acceder a este beneficio se mantienen vigentes y que no se han producido modificaciones en la normativa.

No obstante, indicó que se han reforzado los procesos de control y transparencia para verificar que las solicitudes cumplan con lo establecido en la ley y que la devolución corresponda a gastos permitidos.