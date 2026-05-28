Demian Duchi, estudiante de un colegio del norte de Quito, desapareció

Demian Benjamín Duchi Morales, de 16 años, desapareció en Quito, este 28 de mayo de 2026.

Demian Benjamín Duchi Morales, de 16 años, fue reportado como desaparecido, la tarde de este jueves 28 de mayo de 2026, luego de ser visto por última vez en los exteriores del Colegio Benalcázar, en Quito.

Según la información difundida por sus familiares y autoridades, el adolescente desapareció aproximadamente a las 13:00, tras salir de la institución educativa donde cursa el segundo año de bachillerato.

Cuando desapareció, el joven vestía el uniforme de educación física del Colegio Benalcázar, compuesto por calentador azul y zapatos blancos.

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Según la página de personas desaparecidas del Ministerio del Interior, Demian es de tez trigueña, contextura gruesa, mide aproximadamente 1,77 metros y pesa cerca de 150 libras. Además, tiene ojos cafés.

Familiares solicitan la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que permita localizar al adolescente. Las personas que conozcan datos sobre su ubicación pueden comunicarse al número 1 800 DELITO (335 486).

Su familiar Nicole Morales difundió el afiche del adolescente y pide ayuda a la ciudadanía para que le ayuden a compartir la foto de su ser querido