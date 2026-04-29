Alerta en Quito por desaparición de adolescente Doménica Velóz, de 13 años

La adolescente de 13 años fue vista por última vez al salir de su colegio, en el sur de Quito.

Hay conmoción en el sur de Quito por la desaparición de Doménica Micaela Veloz Riera, una adolescente de 13 años. La joven fue vista por última vez el miércoles 28 de abril de 2026.

Se conoce que la menor fue vista por última vez a la salida de la Unidad Educativa Carlos Ponce Martínez, en la ciudadela de El Ejército, en el sur de la capital.

Vestía el uniforme de la institución, compuesta por una falda de color azul marino, camiseta blanca y una chompa azul con capucha.

Los familiares alertaron a la Policía Nacional sobre la desaparición de la menor.