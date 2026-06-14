¿A qué edad salen los dientes del bebé? Mitos y consejos de cuidado

Mitos y consejos de cuidado de los dientes en los bebés

La aparición del primer diente suele ser uno de los momentos más esperados por las familias. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el desarrollo dental comienza mucho antes del nacimiento.

Los llamados dientes de leche empiezan a formarse durante el embarazo y cumplen un papel clave en la salud y el crecimiento de los niños.

El desarrollo dental: ¿Por qué inicia en el embarazo?

Aunque los primeros dientes suelen aparecer entre los 6 y 12 meses de edad, gran parte de su estructura ya está formada cuando el bebé nace.

De acuerdo con especialistas en salud bucal, el proceso de desarrollo dental inicia durante la gestación y continúa en los primeros años de vida.

Los dientes temporales no solo ayudan a los niños a alimentarse correctamente. También intervienen en el desarrollo del habla y sirven como guía para la correcta ubicación de los dientes permanentes.

Por ello, los expertos recomiendan prestar atención a la salud oral desde los primeros meses de vida.

Cronología de la dentición: ¿Es normal si tarda en aparecer?

La edad en la que aparecen los primeros dientes puede variar de un niño a otro sin que esto represente un problema de salud.

Algunos bebés incluso nacen con uno o más dientes, mientras que otros inician el proceso de dentición después de cumplir su primer año.

Tipo de Diente Edad de Erupción Edad de Caída Incisivos centrales 6 a 12 meses 6 a 7 años Incisivos laterales 9 a 16 meses 7 a 8 años Caninos (Colmillos) 16 a 23 meses 9 a 12 años Primeros molares 13 a 19 meses 9 a 11 años Segundos molares 22 a 33 meses 10 a 12 años

El especialista Oclis González, odontólogo de Sauber, señalan que cada desarrollo es diferente y que lo importante es monitorear el crecimiento general del niño.

La ausencia o aparición temprana de dientes no necesariamente indica una alteración en su desarrollo.

Mitos vs. Realidad: ¿La dentición causa fiebre?

Uno de los mitos más frecuentes es relacionar la salida de los dientes con fiebre alta o diarrea.

Aunque la dentición puede provocar molestias como irritación de encías, aumento de la salivación o la necesidad de morder objetos, los odontólogos advierten que estos síntomas no suelen causar cuadros febriles o gastrointestinales.

Por ello, cuando un bebé presenta fiebre persistente, diarrea u otros síntomas importantes, se recomienda acudir a un profesional de la salud para identificar la causa y evitar atribuir automáticamente estas molestias a la dentición.

Prevención: Cómo cuidar los primeros dientes y evitar caries

Otro aspecto poco conocido es que las caries pueden desarrollarse desde que emerge la primera pieza dental.

Factores como una higiene deficiente, el consumo frecuente de azúcares o el uso prolongado del biberón durante la noche aumentan el riesgo de enfermedades bucodentales en edades tempranas.

Los especialistas recomiendan limpiar las encías antes de la aparición de los dientes, iniciar el cepillado desde la erupción de la primera pieza dental y realizar una visita al odontólogo antes de que el niño cumpla un año.

La prevención temprana sigue siendo la mejor herramienta para proteger la salud bucal y garantizar una sonrisa saludable durante toda la vida.