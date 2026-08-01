El Día de la Novia se celebra el 1 de agosto de cada año

Cada 1 de agosto, miles de personas celebran el Día de la Novia, una fecha que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a las redes sociales.

Aunque no forma parte del calendario oficial, cada vez más parejas en Ecuador y otros países aprovechan la jornada para expresar su cariño con mensajes, regalos o momentos especiales.

Una celebración nacida en internet

A diferencia de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Novia no tiene un origen religioso ni una tradición histórica.

Su crecimiento está ligado a la cultura digital, donde usuarios de distintas plataformas comenzaron a difundir la fecha y convertirla en una tendencia que se repite cada año.

Con el paso del tiempo, la celebración se extendió a países como Perú, Chile, Colombia y Ecuador, donde cada vez más personas se suman compartiendo fotografías, dedicatorias y detalles para sus parejas durante el 1 de agosto.

El origen más conocido del Día de la Novia

Una de las versiones más difundidas señala que esta conmemoración nació en Estados Unidos.

Según esa teoría, en 2006 fue impulsada por Allie Savarino Kline y Sally Rodgers, creadoras del desaparecido portal Sisterwoman.com, quienes propusieron dedicar un día especial para reconocer y celebrar a las novias.

Aunque no existe un documento oficial que confirme este origen, la iniciativa comenzó a difundirse en internet y fue adoptada por miles de usuarios, hasta convertirse en una tradición no oficial que se mantiene vigente en varios países.

Una fecha que sigue creciendo en Ecuador

En la actualidad, el Día de la Novia se ha consolidado como una de las fechas más comentadas en redes sociales durante el inicio de agosto.

Florerías, restaurantes, comercios y plataformas digitales suelen aprovechar la ocasión para lanzar promociones dirigidas a las parejas.