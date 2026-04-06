Alerta sanitaria en Taisha: una bebé achuar, de dos meses, murió en un hospital de Cuenca

Una bebé, de dos meses de edad, falleció en Hospital Vicente Corral Moscoso, de Cuenca, la noche del 5 de abril de 2026 tras presentar síntomas asociados a neumonía.

La menor, identificada como Shunta Kashijin Awarmas, provenía de la comunidad de Shuimamus, en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

En esta zona de la Amazonía se han reportado múltiples casos de infecciones respiratorias en menores de edad. Su traslado hasta la ciudad de Cuenca se dio en medio de una alerta sanitaria que afecta a familias de la nacionalidad achuar.

La niña fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese hospital público, que es referente en la región austral. Sin embargo, estra casa de salud enfrenta limitaciones.

¿Qué es la salmonela, que afectó a niños en Taisha?

Según denuncias de familiares y organizaciones sociales, la casa de salud presenta escasez de insumos básicos, medicamentos y fallas en equipos médicos, lo que complica la atención de pacientes.

La situación no es aislada. En las últimas semanas, varios niños provenientes de Taisha han sido trasladados de urgencia a hospitales de Cuenca. Uno de los casos más complejos es el de los gemelos Kara y Kasak, también de origen achuar, quienes llegaron el pasado 23 de marzo.

Sus padres, con los niños, tuvieron que caminar por la selva en busca de ayuda, al no contar con los aproximadamente 120 dólares necesarios para costear un traslado aéreo. Tras pasar por un puesto de salud en Taisha, fueron derivados a Macas y posteriormente a Cuenca.

Según el colectivo Violín Rojo, en lo que va de 2026 ya se contabilizan al menos cuatro muertes de niños provenientes de Taisha.