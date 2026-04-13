¿Dónde se comercializaban los falsos medicamentos hallados en un laboratorio en Guayaquil?

Momento de los allanamientos a las bodegas donde funcionaba un laboratorio de medicamentos falsos, en Guayaquil, el 10 de abril de 2026.

Tres de los cuatro detenidos durante el desmantelamiento de una fábrica de medicamentos falsificados en Guayaquil recibieron prisión preventiva.

La Fiscalía investiga a los ahora procesados por presunta producción y comercialización de medicamentos falsificados.

El juez dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salir del país para el cuarto aprehendido. Pero, ¿Qué más se sabe de este hallazgo?

Más de un millón de fármacos falsos

Las autoridades encontraron más de un millón de pastillas falsificadas en el laboratorio clandestino, hallado en Mapasingue Oeste.

Además de Paracetamol, se encontraron medicinas para la presión, para tratamientos de próstata, así como Kufer-Q y Analgán.

Algunas de las cápsulas estaban en el piso, sin ningún tipo de higiene; otras, en cajas y listas para su comercialización.

Las autoridades encontraron en el inmueble, nueve máquinas industriales, entre dosificadora, granuladora, molino, alimentador vibratorio, trituradora, mezcladora y envasadoras. Allí, se detuvo a tres de los cuatro sospechosos.

¡OPERACIÓN “CLAUSURA TOTAL”: FF.AA. DESMANTELAN FÁBRICA CLANDESTINA DE MEDICINAS! 🚨💊



➡️Tras labores de inteligencia militar, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, Fuerzas Armadas ejecutaron una operación en Bastión Popular y Mapasingue, en Guayaquil, donde se… pic.twitter.com/EboiPn2GUG — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) April 11, 2026

Puntos de distribución

Uno de los sitios donde se expendían las medicinas falsas era un inmueble de Bastión Popular. Los ofrecían dentro de sus cajas o en blísters en perchas exhibidas en la propiedad.

También eran distribuidas en módulos comerciales de la Bahía de Guayaquil. La Policía investiga si alguno de estos lotes llegó a hospitales del país, por lo que la alerta se mantiene.

La instrucción fiscal durará 30 días, y se enfrentan a penas de entre tres y cinco años de prisión.