Cientos de mujeres recorren las calles del Centro Histórico de Quito para conmemorar el 8M

Marcha en conmemoración del 8M, recorre las principales calles del centro histórico de la capital.

Cientos de mujeres se citaron la mañana de este domingo 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una marcha en el centro de Quito.

Las mujeres acompañadas de carteles donde denunciaban agresiones y violencia machista de la que han sido víctimas alzaron su voz para pedir respeto a sus derechos y más libertad.

Congregadas en el tradicional sector del parque El Ejido, en el centro norte de Quito, empezaron una marcha con cánticos, danzas y otras manifestaciones culturales para llegar hasta el interior del Centro Histórico de Quito.