Cientos de mujeres recorren las calles del Centro Histórico de Quito para conmemorar el 8M
Las mujeres reivindicaron sus derechos y exigieron el fin de la violencia machista en la marcha por el 8M.
Marcha en conmemoración del 8M, recorre las principales calles del centro histórico de la capital.
API /Rolando Enríquez
08 mar 2026 - 12:26
Cientos de mujeres se citaron la mañana de este domingo 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una marcha en el centro de Quito.
Las mujeres acompañadas de carteles donde denunciaban agresiones y violencia machista de la que han sido víctimas alzaron su voz para pedir respeto a sus derechos y más libertad.
Congregadas en el tradicional sector del parque El Ejido, en el centro norte de Quito, empezaron una marcha con cánticos, danzas y otras manifestaciones culturales para llegar hasta el interior del Centro Histórico de Quito.
