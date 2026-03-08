Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Sociedad

Cientos de mujeres recorren las calles del Centro Histórico de Quito para conmemorar el 8M

Las mujeres reivindicaron sus derechos y exigieron el fin de la violencia machista en la marcha por el 8M.

Marcha en conmemoración del 8M, recorre las principales calles del centro histórico de la capital.

API /Rolando Enríquez

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

08 mar 2026 - 12:26

Unirse a Whatsapp

Cientos de mujeres se citaron la mañana de este domingo 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una marcha en el centro de Quito.

Las mujeres acompañadas de carteles donde denunciaban agresiones y violencia machista de la que han sido víctimas alzaron su voz para pedir respeto a sus derechos y más libertad.

Congregadas en el tradicional sector del parque El Ejido, en el centro norte de Quito, empezaron una marcha con cánticos, danzas y otras manifestaciones culturales para llegar hasta el interior del Centro Histórico de Quito.

Marcha en conmemoración del 8M, recorre las principales calles del centro histórico de la capital.

Fotos: API /Rolando Enríquez

La marcha en conmemoración del 8M, estuvo resguardada por la Fuerza Pública

Fotos: API /Rolando Enríquez

La s mujeres llegaron desde tempranas horas de este domingo

Fotos: API /Rolando Enríquez

Alegría, sororidad y energía se vivió en la concentración por el 8M

Fotos: API /Rolando Enríquez

Colectivos feministas acompañaron la marcha

Fotos: API /Rolando Enríquez

Con carteles en mano alzaron su voz contra la violencia machista

Fotos: API /Rolando Enríquez

Manifestaciones culturales presentes en la marcha 8M

Fotos: API /Rolando Enríquez

Exigieron al Estado más atención en los derechos de las mujeres

Fotos: API /Rolando Enríquez

La marcha congregó a mujeres de diferentes sectores de la capital

Fotos: API /Rolando Enríquez

Te puede interesar