Por el Día Internacional de la Mujer cientos de mujeres corren la Warmi Runner en Quito
La Agenda de Eventos Deportivos y Recreativos Masivos 2026, que contempla más de 100 actividades.
Warmi Runner se corre en Quito este 8M
Quito Informa
Actualizada:
08 mar 2026 - 08:36
Cientos de mujeres se congregaron en el sector de La Carolina, en la Cruz del Papa, desde donde participarán en las distancias de 5K y 10K de la histórica competición femenina.
Por su trayectoria y capacidad de convocatoria, Warmi Runner es considerada uno de los eventos emblemáticos del calendario deportivo capitalino y marca el inicio de una nueva temporada de actividades masivas en el espacio público.
Recorridos Warmi Runner 2026
Warmi Runner 5K
- Hora de salida: 08h00
- Av. Amazonas y Azuay (salida norte-sur)
- Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla
- Calle Juan León Mera
- Av. Francisco de Orellana
- Av. Amazonas carril sentido sur-norte
- Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito
Warmi Runner 10K
- Hora de salida: 08h20
- Av. Amazonas y Azuay (salida sentido contrario sobre el carril sur-norte)
- Calle República (sentido norte-sur)
- Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla
- Ignacio de Veintimilla hasta Juan León Mera
- Av. Francisco de Orellana
- Av. Amazonas sentido sur-norte hasta la Av. Naciones Unidas
- Av. Amazonas hasta calle Tomás de Berlanga
- Av. Amazonas sentido norte-sur
- Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito
La Agenda de Eventos Deportivos y Recreativos Masivos 2026 contempla más de 100 actividades en disciplinas como atletismo, caminata, caminata con animales de compañía y ciclismo, fortaleciendo la cultura deportiva en Quito.
