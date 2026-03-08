Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Por el Día Internacional de la Mujer cientos de mujeres corren la Warmi Runner en Quito

La Agenda de Eventos Deportivos y Recreativos Masivos 2026, que contempla más de 100 actividades.

Warmi Runner se corre en Quito este 8M

Bayron Manzaba

Actualizada:

08 mar 2026 - 08:36

Cientos de mujeres se congregaron en el sector de La Carolina, en la Cruz del Papa, desde donde participarán en las distancias de 5K y 10K de la histórica competición femenina.

Por su trayectoria y capacidad de convocatoria, Warmi Runner es considerada uno de los eventos emblemáticos del calendario deportivo capitalino y marca el inicio de una nueva temporada de actividades masivas en el espacio público.

Recorridos Warmi Runner 2026

Warmi Runner 5K

  • Hora de salida: 08h00
  • Av. Amazonas y Azuay (salida norte-sur)
  • Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla
  • Calle Juan León Mera
  • Av. Francisco de Orellana
  • Av. Amazonas carril sentido sur-norte
  • Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito

Warmi Runner 10K

  • Hora de salida: 08h20
  • Av. Amazonas y Azuay (salida sentido contrario sobre el carril sur-norte)
  • Calle República (sentido norte-sur)
  • Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla
  • Ignacio de Veintimilla hasta Juan León Mera
  • Av. Francisco de Orellana
  • Av. Amazonas sentido sur-norte hasta la Av. Naciones Unidas
  • Av. Amazonas hasta calle Tomás de Berlanga
  • Av. Amazonas sentido norte-sur
  • Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito

La Agenda de Eventos Deportivos y Recreativos Masivos 2026 contempla más de 100 actividades en disciplinas como atletismo, caminata, caminata con animales de compañía y ciclismo, fortaleciendo la cultura deportiva en Quito.

