Por el Día Internacional de la Mujer cientos de mujeres corren la Warmi Runner en Quito

Cientos de mujeres se congregaron en el sector de La Carolina, en la Cruz del Papa, desde donde participarán en las distancias de 5K y 10K de la histórica competición femenina.

Por su trayectoria y capacidad de convocatoria, Warmi Runner es considerada uno de los eventos emblemáticos del calendario deportivo capitalino y marca el inicio de una nueva temporada de actividades masivas en el espacio público.

Recorridos Warmi Runner 2026

Warmi Runner 5K

Hora de salida: 08h00

Av. Amazonas y Azuay (salida norte-sur)

Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla

Calle Juan León Mera

Av. Francisco de Orellana

Av. Amazonas carril sentido sur-norte

Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito

Warmi Runner 10K

Hora de salida: 08h20

Av. Amazonas y Azuay (salida sentido contrario sobre el carril sur-norte)

Calle República (sentido norte-sur)

Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla

Ignacio de Veintimilla hasta Juan León Mera

Av. Francisco de Orellana

Av. Amazonas sentido sur-norte hasta la Av. Naciones Unidas

Av. Amazonas hasta calle Tomás de Berlanga

Av. Amazonas sentido norte-sur

Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito

La Agenda de Eventos Deportivos y Recreativos Masivos 2026 contempla más de 100 actividades en disciplinas como atletismo, caminata, caminata con animales de compañía y ciclismo, fortaleciendo la cultura deportiva en Quito.