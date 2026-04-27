'Es ilegal': Unidad Popular rechaza resolución extemporánea del CNE

El director de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana afirmó este lunes 27 de abril de 2026 que la decisión del Concejo Nacional Electoral (CNE) es “nula por ser extemporánea”, ya que —según sostiene— fue emitida fuera del plazo establecido por la ley.

Atarihuana asegura que una reciente resolución del CNE sobre Unidad Popular carece de validez legal.

¿Por qué Unidad Popular acusa de ilegal al CNE?

El directivo explicó que el límite legal para tomar este tipo de resoluciones venció el 3 de abril, es decir, 120 días antes de la convocatoria a elecciones. Sin embargo, asegura que el CNE actuó 23 días después de ese plazo, lo que a su criterio invalida completamente la medida.

El dirigente también señaló que la resolución “viola de forma expresa el Código de la Democracia”, citando el artículo 327, que establece tiempos claros para la cancelación de organizaciones políticas.

¿Por qué Unidad Popular acusa de ilegal al CNE?

Otro de los puntos que fue refutado por la organización política fue la controversia sobre el número de afiliados. Atarihuana sostiene que el CNE no ha demostrado una reducción significativa dentro de Unidad Popular.

Según sus datos, apenas 1 483 personas se han desafiliado en seis años, lo que representa cerca del 1% del total. Esto, dice, mantiene una base sólida de más de 206 000 afiliados válidos.

El dirigente recordó que el registro de afiliados del movimiento fue validado en 2012, 2015 y 2020, con procesos que incluyeron verificación de firmas por especialistas y resoluciones oficiales del propio CNE.

En ese contexto, insiste en que la organización cumple con todos los requisitos legales y que la resolución reciente carece de sustento técnico y jurídico.