Vacunatón contra el sarampión en Ecuador: fechas, puntos de vacunación y quiénes deben inmunizarse

El fin de semana del 30 y 31 de mayo se realizará una vacunatón contra el sarampión en Ecuador.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realizará una jornada nacional de inmunización este sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026, como parte del denominado "Vacunatón contra el Sarampión".

Según el Ministerio de Salud, el objetivo es reforzar la protección de la población ante el riesgo de ingreso del virus del Sarampión al país.

La campaña se desarrollará en las 24 provincias del Ecuador con brigadas móviles y puntos de vacunación habilitados en espacios de alta concurrencia.

¿Por qué se activa una vacunación masiva?

La medida responde a dos factores que han encendido las alertas sanitarias:

La presencia de un brote activo de sarampión en Perú, especialmente en zonas cercanas a la frontera con Ecuador y el aumento de la movilidad internacional por la proximidad de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que incrementará el flujo de viajeros desde países donde la enfermedad aún circula.

Aunque Ecuador se mantiene libre de transmisión autóctona de sarampión desde 1997, las autoridades advierten que existe riesgo de importación de casos.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión?

El MSP desplegará brigadas en puntos estratégicos de alta afluencia ciudadana. Entre ellos están:

Mercados

Terminales terrestres

Aeropuertos

Plazas y parques

Centros comerciales

Exteriores de unidades educativas

Las personas pueden consultar los puntos habilitados a través de las direcciones provinciales del MSP y este enlace.

¿Quiénes deben vacunarse?

Las autoridades sanitarias recomiendan verificar el esquema de vacunación, especialmente en los siguientes grupos:

Bebés de 6 a 11 meses: Recibirán la denominada "Dosis Cero" en zonas de alta movilidad humana y provincias fronterizas.

Recibirán la denominada en zonas de alta movilidad humana y provincias fronterizas. Niños de 1 a 6 años: Deben completar las dos dosis de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Paperas).

Deben completar las dos dosis de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Paperas). Personas de 7 a 26 años: Podrán acceder a una dosis de refuerzo de vacuna SR si no cuentan con antecedentes de inmunización

Podrán acceder a una dosis de refuerzo de vacuna SR si no cuentan con antecedentes de inmunización Adultos mayores de 27 años: Quienes no tengan registro de vacunación podrán recibir dos dosis con intervalos establecidos por el MSP.

Quienes no tengan registro de vacunación podrán recibir dos dosis con intervalos establecidos por el MSP. Viajeros internacionales: Las autoridades recomiendan vacunarse al menos 15 días antes de viajar a países con circulación activa del virus.

Según el MSP, la vacuna es la herramienta más efectiva para prevenir el contagio y evitar brotes.

Más de 300 000 dosis aplicadas en Ecuador

Hasta mayo de 2026, Ecuador ha aplicado 309 729 dosis contra el sarampión como parte de las acciones preventivas desplegadas por las autoridades sanitarias.