Corea del Sur ofrece pasantías para estudiantes ecuatorianos; ¿requisitos y cómo aplicar?

Ecuatorianos podrán viajar a Corea del Sur para realizar pasantías de estudio

Corea del Sur ofrece pasantías internacionales a ecuatorianos, que estén cursando sus estudios de pregrado y maestría. Así lo dio a conocer el Viceministerio de Educación Superior, este viernes 24 de octubre del 2025

KIST School Student Internship Program – Spring 2026 ofrece pasantías a estudiantes ecuatorianos que puedan mantener esa condición en sus universidades actuales durante el período de la pasantía.

También está dirigido para estudiantes que les queden menos de tres semestres para graduarse a partir del 13 de octubre del 2025.

“Si buscas una experiencia internacional, el KIST School Student Internship Program – Spring 2026 es tu mejor opción. Haz tu pasantía con Becas Globo Común y da un salto en tu carrera”, indicó el Viceministerio de Educación Superior.

Requisitos para aplicar

Ser ecuatoriano residente en el país.

Tener conocimiento del idioma inglés .

Ser estudiante de licenciatura, ingeniería o maestría.

Para la pasantía de pregrado, el aspirante debe estar enrolado como estudiante en un programa de tercer nivel de grado (licenciatura o ingeniería). Para la pasantía de maestría, debe estar enrolado como alumno en un programa de maestría.

Quienes cumplan con los requisitos podrán inscribirse a la pasantía presencial y en inglés en Corea del Sur hasta el domingo 26 de octubre del 2025.

¿Qié rubros cubren las becas del programa Globo Común?

El tiempo de pasantía es desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2026. La postulación es en línea a través del siguiente enlace: https://www.kist.re.kr/kist_school_eAplct/main.do#none

Se les brindará apoyo financiero parcial de 1 200 000 wones (833 dólares) o de 1 400 000 wones (alrededor de 972 dólares), para estudiantes de pregrado y maestría respectivamente.

La convocatoria está abierta para estudiantes de las siguientes áreas: