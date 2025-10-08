Ecuatorianos pueden postular a becas para capacitaciones presenciales en la India

Ecuatorianos podrán acceder a becas para estudiar en la India.

El programa de becas Globo Común está abierto todo el año en Ecuador. Hasta el 10 de octubre de 2025 los interesados podrán postular a cursos en la India.

Hay decenas de cursos disponibles en diferentes áreas de especialización. Las capacitaciones se impartirán de manera presencial en el país asiático.

Los cursos presenciales se impartirán en idioma inglés, por lo que su dominio es requerido para postular.

Los cursos presenciales disponibles para postulación hasta el 10 de octubre son:

Specialised Training Programme on Emerging Issues in WTO Sustainability and International Trade.

on Emerging Issues in WTO Sustainability and International Trade. Professional Development Programme on Data Analytics and Financial Modeling.

Programme on Data and Modeling. Financing Inclusive Agriculture and Rural Development.

and Rural Development. Project and Risk Management.

and Management. Bomb Disposal Advance.

Otros cursos, en áreas variadas, están disponibles con otras fechas de postulación y se pueden consultar a través de la página web oficial.