Edgar Lama: 'las unidades de diálisis están listas, lo único que falta es enchufar la máquina'

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene previsto inaugurar 100 unidades de diálisis para atender a 600 pacientes. "Las unidades de diálisis están prácticamente listas. Lo único que falta es enchufar la máquina porque hay que hacer instalación de agua, instalación del espacio. Está prácticamente listo", dijo Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS.

¿Cuándo entrarán a funcionar? "En el transcurso de la primera mitad del mes de septiembre, probablemente van a estar operativas todas a nivel nacional. 55 en el IESS de los Ceibos, en Guayaquil, 10 en el José Carrasco Arteaga de cuenca y 43 en la Unidad de la Mariscal en Quito", respondió sobre el tema.

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, también confirmó el anuncio oficial y dijo que entrarán a funcionar en los próximos días y detalló que más detalles se conocerán en la reunión del Comité Nacional de Seguridad que será el próximo viernes.

Lama también informó en entrevista con Teleamazonas que al momento se trabaja paralelamente en reformas al sistema de pensiones del IESS. "Estamos organizando las mesas técnicas para poder producir los insumos necesarios, sea desde la academia, desde la sociedad civil, desde los jubilados, desde los distintos grupos afectados, empleadores y afiliados", concluyó.