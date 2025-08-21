Comité de Salud anuncia compra masiva de medicamentos ante la crisis de salud en Ecuador

l El Comité Nacional de Salud Pública (CONSAP) se reunió en Quito este jueves 21 de agosto del 2025.

El Comité Nacional de Salud Pública (CONSAP) anunció este jueves 21 de agosto del 2025 una compra masiva de medicamentos e insumos médicos a escala nacional. Esa fue una de las primeras resoluciones, tras la primera sesión realizada en Quito.

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, puntualizó que esta cartera de Estado destinó un total de 200 millones de dólares para compra de medicamentos e insumos. Sin embargo, los contratos firmados no suman más de USD 130 millones y el monto ejecutado por los mandos medios es de USD 100 millones.

Moya dijo: “Vamos a sanear la cadena de pagos en salud pues se han constado irregularidades en la compra y entrega de fármacos, lo que evidencia un mal uso de los recursos económicos. Hemos trabajado para que los recursos que han sido repartidos y aún siguen disponibles -alrededor de USD 60 millones de dólares-, regresen a planta central para que se hagan las adquisiciones masivas”, informó.

En esta primera sesión también se trazó la hoja de ruta para cumplir con la disposición presidencial de emprender acciones institucionales e interinstitucionales para la planificación, ejecución y seguimiento de actividades destinadas a mejorar los servicios de salud pública. Entre algunos de los temas abordados destacan la mejora de la atención en hospitales y centros de salud.

La reunión fue liderada por Jimmy Martin, el ministro de Salud Pública. También participaron la vicepresidenta María José Pinto; la secretaria General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.

También estuvieron presentes Cynthia Gellibert; el presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama, y Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, entre otras autoridades.

Lama aseguró que todos los hospitales de la Red Integral de Salud serán abastecidos. “Estamos listos para cambiar el modelo de salud pública y prever el ahorro económico de los ecuatorianos", manifestó.

Y luego agregó: "Le vamos a quitar el dinero a las mafias que durante años han venido operando y les han robado la salud a los ecuatorianos. Los problemas que tenemos el día de hoy fue la semilla sembrada hace 15 años y que ningún otro gobierno ha hecho absolutamente nada para solucionarlo”.