Plantón de médicos en Quito por falta de insumos y despidos

Los médicos protestaron en los exteriores del Hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito.

Decenas de médicos y enfermeras protagonizaron un plantón en los exteriores del Hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito, la mañana de este miércoles 22 de abril del 2026.

Con pancartas y consignas denunciaron que en esa casa de salud se despidió a 10 médicos, lo que agravó la crisis en el sistema hospitalario.

Falta de insumos y especialistas

Además, indican que en el interior del hospital no tienen insumos para realizar los procedimientos médicos. "No hay anestesiólogos, no hay enfermeras, hay un área de cirugía con 72 camas y solo funcionan 28", dijo Juan Barriga, director de Traumatología del Hospital.

En esa área hay una lista de espera de más de 1 000 personas. Los pacientes se unieron a la protesta; uno de ellos indicó que lleva una semana esperando una cirugía, a pesar de que ya costeó todos los insumos médicos por su cuenta

Los médicos exigen al Gobierno que la salud sea una prioridad y que se implementen los insumos necesarios para la atención.