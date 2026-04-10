Clases en la Costa: Estudiantes tendrán 8 días de feriado en el nuevo año escolar
Los estudiantes del régimen Costa - Galápagos volverán a las aulas desde el 4 de mayo de 2026 de manera escalonada.
Los estudiantes del régimen Costa - Galápagos volverán a clases el 4 de mayo de 2026.
Ministerio de Educación
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Actualizada:
10 abr 2026 - 17:15
Los estudiantes del régimen Costa - Galápagos volverán a las aulas desde el 4 de mayo de 2026 de manera escalonada según su nivel de educación.
El año lectivo 2026 - 2027 se desarrollará en tres periodos académicos, en los que se deben cumplir 200 días de clases, según recordó el Ministerio de Educación.
Durante el año los estudiantes tendrán ocho días de feriado, fijados en el calendario académico:
Primer período
- 24 de Mayo, Batalla de Pichincha
- 10 de Agosto, Primer Grito de la Independencia
Segundo período
- 9 de Octubre, Independencia de Guayaquil
- 2 de noviembre, Día de los Difuntos
- 3 de noviembre, Independencia de Cuenca
Tercer período
- 25 de diciembre, Navidad
- 8 y 9 de febrero, Carnaval
Además, dentro del tercer período los estudiantes tendrán nueve días de vacaciones por Año Nuevo, del 26 de diciembre al 3 de enero de 2027.
Para el cierre del año lectivo se han fijado estas fechas:
- Del 25 de febrero de 2027 al 3 de marzo de 2027: Clases de recuperación para supletorios
- Del 4 de marzo de 2027 al 11 de marzo de 2027: Supletorios, calificaciones, juntas y entrega información de cierre de año lectivo
- Del 12 de marzo al 10 de abril de 2027: Vacaciones docentes ininterrumpidas
- El 12 de abril: Retorno docentes
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