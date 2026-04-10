Clases en la Costa: Estudiantes tendrán 8 días de feriado en el nuevo año escolar

Los estudiantes del régimen Costa - Galápagos volverán a clases el 4 de mayo de 2026.

Los estudiantes del régimen Costa - Galápagos volverán a las aulas desde el 4 de mayo de 2026 de manera escalonada según su nivel de educación.

El año lectivo 2026 - 2027 se desarrollará en tres periodos académicos, en los que se deben cumplir 200 días de clases, según recordó el Ministerio de Educación.

Durante el año los estudiantes tendrán ocho días de feriado, fijados en el calendario académico:

Primer período 24 de Mayo, Batalla de Pichincha

10 de Agosto, Primer Grito de la Independencia Segundo período 9 de Octubre, Independencia de Guayaquil

2 de noviembre, Día de los Difuntos

3 de noviembre, Independencia de Cuenca Tercer período 25 de diciembre, Navidad

8 y 9 de febrero, Carnaval

Además, dentro del tercer período los estudiantes tendrán nueve días de vacaciones por Año Nuevo, del 26 de diciembre al 3 de enero de 2027.

Para el cierre del año lectivo se han fijado estas fechas: