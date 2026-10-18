Femicidios en Ecuador: 323 mujeres y niñas fueron asesinadas en 9 meses de 2026

Fundación Aldea registró 323 muertes violentas de mujeres hasta septiembre de 2026; 67 ocurrieron en entornos íntimos, sexuales o familiares.

Vanessa Carrillo, Adriana Daniela Sáenz Cuasapaz, Marjorie Lissette Bajaña Villegas y Dora Narcisa Villegas Rodríguez son cuatro de todas las mujeres asesinadas este 2026 en Ecuador.

Fundación Aldea registró 323 muertes violentas de mujeres por razones de género entre enero y el 24 de septiembre de 2026. Al menos 26 de las víctimas eran menores de 18 años.

A Vanessa Carrillo la asesinaron el 6 de julio en el sur de Quito. Tres meses después, su familia seguía esperando una fecha para el juicio. El sospechoso, su expareja, permanece en prisión preventiva.

Un día antes, el 1 de julio, Adriana Daniela Sáenz Cuasapaz, de 35 años, fue asesinada al salir de su casa en el norte de Quito. Era profesora de Educación Física y madre de dos niños. Sus familiares señalaron que tenía una boleta de auxilio contra su expareja.

En Durán, el 19 de julio, Marjorie Lissette Bajaña Villegas, de 22 años, y su madre, Dora Narcisa Villegas Rodríguez, de 45, fueron asesinadas dentro de su vivienda. Durante el ataque, un niño de siete años resultó herido.

Las cifras de Fundación Aldea

De acuerdo con los datos de Aldea, entre el 1 de enero y el 24 de septiembre de 2026, en Ecuador una mujer o niña es asesinada cada 19 horas.

De los casos registrados, 243 están vinculados a sistemas criminales; 67 ocurrieron en entornos íntimos, sexuales o familiares, y 13 corresponden a transfeminicidios. Al menos 26 víctimas eran menores de edad.

Por las muertes de las mujeres, alrededor de 78 niñas, niños y adolescentes quedaron en la orfandad. Además, el monitoreo identifica situaciones que son consideradas signos de alarma o dobles vulnerabilidades.

17 mujeres habían reportado violencia antes de ser asesinadas

Cinco tenían boletas de auxilio

Siete habían sufrido violencia sexual

Siete estaban embarazadas

En el reporte, seis provincias constan con el mayor número de casos:

Guayas: 76 casos

Manabí: 57 casos

El Oro: 53 casos

Los Ríos: 43 casos

Santa Elena: 17 casos

Pichincha: 13 casos

Fundación ALDEA registró al menos 26 víctimas de femicidio que eran menores de 18 años.

¿Qué ocurrió en 2025?

Durante todo 2025, Fundación Aldea registró 411 mujeres que fueron asesinadas por razones de género. De ellas, 50 eran niñas o adolescentes; al menos 126 eran madres y dejaron a 163 niñas, niños y adolescentes sin sus madres.

Otro dato que alerta la organización es el uso de armas de fuego: su incidencia pasó del 62% de los casos registrados en 2024 al 79% en el corte de septiembre de 2026.