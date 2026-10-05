Restos hallados en el puente del Chiche son de Joselyn Oña; joven murió de politraumatismos

Agentes de criminalistica recuperaron el cuerpo de Joselyn Oña en las inmediaciones del río Chiche.

Los restos humanos encontrados en el sector del puente del Chiche, en Quito, corresponden a Joselyn Elena Oña Cando, quien permanecía desaparecida desde el 15 de mayo de 2026.

La Fiscalía General del Estado informó que los resultados de las pericias antropológica y de autopsia médico-legal confirmaron la identidad de la joven. El hallazgo ocurrió el sábado 3 de octubre, durante una nueva diligencia de búsqueda dispuesta en el sector.

Viviana Jaramillo, abogada de Rosa Oña, madre de Joselyn, explicó a Teleamazonas.com que el informe técnico determinó que la causa de muerte fue politraumatismos.

“El informe técnico fue muy contundente”, señaló Jaramillo. La abogada confirmó además la existencia de fracturas, aunque evitó entregar otros detalles debido a que el caso permanece en investigación previa y la familia solicitó mantener reserva sobre el proceso.

Informe ubica la muerte de Joselyn el 15 de mayo

Otro de los datos revelados por la defensa de la familia es la fecha establecida en el informe técnico.

Según Jaramillo, la documentación forense ubica el deceso de Yoselyn el 15 de mayo de 2026, la misma fecha en la que se reportó su desaparición.

Sin embargo, la abogada precisó que hasta ahora no se ha establecido cuánto tiempo permanecieron los restos en el lugar donde finalmente fueron encontrados.

Este elemento adquiere relevancia dentro de la investigación porque el sector del puente del Chiche ya había sido objeto de diligencias de búsqueda antes del hallazgo.

Ya se realizaron búsquedas antes en El Chiche

La familia de Joselyn llevaba meses exigiendo intensificar las acciones para localizarla. Según su defensa, el puente del Chiche fue inspeccionado en distintas ocasiones.

Una de las búsquedas se realizó el miércoles 12 de agosto, cuando se cumplieron aproximadamente 90 días desde su desaparición. En esa diligencia participaron equipos que realizaron recorridos en el sector, pero Joselyn no fue localizada.

Jaramillo indicó que también existieron inspecciones anteriores y que, una semana antes del hallazgo, se efectuó otro barrido que se extendió durante tres días.

Posteriormente, el fiscal del caso dispuso una nueva búsqueda entre el 2 y el 11 de octubre. Fue durante esta última diligencia que, el sábado 3 de octubre, se encontraron los restos que posteriormente fueron identificados como los de Joselyn.

La secuencia de búsquedas abre ahora una interrogante que deberá ser esclarecida dentro de la investigación: por qué los restos no fueron localizados en las diligencias anteriores y desde cuándo permanecían en el punto donde fueron encontrados.

La defensa señaló que, por ahora, el informe no permite establecer cuánto tiempo estuvo Joselyn en ese lugar.

Familia mantiene en reserva detalles de la investigación

Tras conocerse los resultados de las pericias, la familia decidió no revelar otros elementos que puedan formar parte de la investigación.

Jaramillo evitó confirmar versiones previas sobre las circunstancias específicas en las que se produjo la muerte y recalcó que, hasta el momento, el dato técnico que puede hacerse público es que Joselyn murió a causa de politraumatismos.

Tampoco se ha informado públicamente si las pericias permiten determinar cómo se produjeron las lesiones ni las circunstancias que antecedieron a su muerte.