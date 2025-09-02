Así puede participar en feria educativa de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador
La participación en la feria es completamente gratuita y la inscripción es en línea. Hay plazos y requisitos que se deben cumplir.
La Embajada de Estados Unidos organizará una feria educativa abierta al público.
Actualizada:
02 sep 2025 - 07:14
La feria "EducationUSA 2025" se llevará a cabo en Quito y Guayaquil el 13 y 14 de septiembre de 2025. Cerca de 30 universidades brindarán información al público.
Las universidades estadounidenses brindarán guía para acceder a estudios de pregrado, maestrías y doctorados. También se ofrecerán cursos de inglés y programas de educación cortos.
La entrada al evento es gratuita pero requiere una inscripción previa. Los participantes podrán acceder a charlas exclusivas con información para postular en universidades de Estados Unidos.
Las inscripciones se deben realizar en línea. El plazo es hasta el 10 de septiembre para Guayaquil, y el 11 de septiembre para Quito.
En la capital la feria se llevará a cabo el 13 de septiembre de 10:00 a 13:00 en el Swissotel, en la avenida 12 de Octubre.
Mientras que en Guayaquil el evento será el 14 de septiembre de 10:00 a 13:00 en el hotel Sheraton.
Paso a paso para inscribirse
- Ingrear a la web oficial de Quito o Guayaquil.
- Registrar datos de contacto y de admisión: nombre y correo electrónico.
- Llenar datos como: sexo, ciudad de residencia, tipo de programa que busca.
- También se debe registar el nivel educativo actual y en qué año prevé ingresar a la universidad de Estados Unidos.
