Sociedad

Así puede participar en feria educativa de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador

La participación en la feria es completamente gratuita y la inscripción es en línea. Hay plazos y requisitos que se deben cumplir.

La Embajada de Estados Unidos organizará una feria educativa abierta al público.

Internet

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

02 sep 2025 - 07:14

La feria "EducationUSA 2025" se llevará a cabo en Quito y Guayaquil el 13 y 14 de septiembre de 2025. Cerca de 30 universidades brindarán información al público.

Las universidades estadounidenses brindarán guía para acceder a estudios de pregradomaestrías y doctorados. También se ofrecerán cursos de inglés y programas de educación cortos

La entrada al evento es gratuita pero requiere una inscripción previa. Los participantes podrán acceder a charlas exclusivas con información para postular en universidades de Estados Unidos. 

Las inscripciones se deben realizar en línea. El plazo es hasta el 10 de septiembre para Guayaquil, y el 11 de septiembre para Quito.

En la capital la feria se llevará a cabo el 13 de septiembre de 10:00 a 13:00 en el Swissotel, en la avenida 12 de Octubre. 

Mientras que en Guayaquil el evento será el 14 de septiembre de 10:00 a 13:00 en el hotel Sheraton. 

Paso a paso para inscribirse  

  • Ingrear a la web oficial de Quito o Guayaquil.
  • Registrar datos de contacto y de admisión: nombre y correo electrónico. 
  • Llenar datos como: sexo, ciudad de residencia, tipo de programa que busca. 
  • También se debe registar el nivel educativo actual y en qué año prevé ingresar a la universidad de Estados Unidos.

