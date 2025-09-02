Así puede participar en feria educativa de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador

La Embajada de Estados Unidos organizará una feria educativa abierta al público.

La feria "EducationUSA 2025" se llevará a cabo en Quito y Guayaquil el 13 y 14 de septiembre de 2025. Cerca de 30 universidades brindarán información al público.

Las universidades estadounidenses brindarán guía para acceder a estudios de pregrado, maestrías y doctorados. También se ofrecerán cursos de inglés y programas de educación cortos.

La entrada al evento es gratuita pero requiere una inscripción previa. Los participantes podrán acceder a charlas exclusivas con información para postular en universidades de Estados Unidos.

Las inscripciones se deben realizar en línea. El plazo es hasta el 10 de septiembre para Guayaquil, y el 11 de septiembre para Quito.

En la capital la feria se llevará a cabo el 13 de septiembre de 10:00 a 13:00 en el Swissotel, en la avenida 12 de Octubre.

Mientras que en Guayaquil el evento será el 14 de septiembre de 10:00 a 13:00 en el hotel Sheraton.

Paso a paso para inscribirse