¿Hasta cuándo puede postular a una beca Chevening para estudiar una maestría en UK?

Personas de todo el mundo aplican anualmente a las becas Chevening para estudiar posgrados en el Reino Unido.

Cada año, jóvenes ecuatorianos tienen la oportunidad de continuar sus estudios de posgrado en el Reino Unido gracias a las becas Chevening. Se trata de un programa financiado por el gobierno británico que cubre gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención durante una maestría de un año en alguna de sus universidades.

Las postulaciones para la convocatoria 2026-2027 se abrieron el pasado 5 de agosto y se extenderán hasta el martes 7 de octubre del 2025, según información compartida en su página web.

Según la organización, los estudios están financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del gobierno británico con todos los gastos pagados.

Las becas están dirigidas "a futuros líderes excepcionales" para darles la oportunidad de continuar su educación en el Reino Unido.

El programa cubre los gastos de:

Colegiaturas

Transporte aéreo ida y vuelta

Costos de la visa de estudiante

Visa de estudiante

Cobertura básica de salud

Estipendio mensual para manutención

¿Requisitos para postular?

Para postular se deben cumplir ciertos requisitos como tener nacionalidad ecuatoriana y residir en el país al momento de postular y contar con un título de tercer nivel (licenciatura o ingeniería) que permita acceder a estudios de maestría en el Reino Unido.

También es necesario que los postulantes tengan al menos dos años de experiencia laboral (equivalentes a 2.800 horas). Esta experiencia puede ser formal, voluntaria o incluso pasantías.

Además, se comprometen a regresar a Ecuador por al menos dos años después de finalizar los estudios, como parte del acuerdo con el programa.

De acuerdo con la organización no es requisito presentar el examen de inglés (IELTS, TOEFL u otro) en la etapa inicial, pero sí contar con el nivel suficiente para ser admitido en las universidades del Reino Unido.

¿Cómo postular?

Debe aplicar en línea a través de la página www.chevening.org

Allí debe ingresar su correo electrónico, teléfono celular y un correo de recuperación.

Una vez verificado su correo electrónico podrá ingresar al portal y contestar las diferentes preguntas usando solo 'sí' y 'no'.

También debe llenar el formulario que pide datos personales, académicos y laborales, además de cuatro ensayos en inglés sobre liderazgo, trabajo en red, trayectoria profesional y plan de estudios.

Selección de universidades: los postulantes deben escoger hasta tres programas de maestría en el Reino Unido, dentro de su área de interés. Es recomendable aplicar a más de una universidad para aumentar las posibilidades de admisión.

Entrevista: quienes pasen a la siguiente fase serán convocados a una entrevista presencial en la Embajada Británica en Quito.

Para conocer más sobre las becas Chevening puede asistir a un conversatorio virtual que organiza la Embajada de Reino Unido el Ecuador el miércoles 27 de agosto del 2025.