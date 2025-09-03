Gobierno amplía entrega de bono de los 1 000 días a más de 32 000 beneficiarios en Ecuador

Este miércoles 3 de septiembre se realizó el anuncio de ampliación de beneficiarios del bono de los 1000 días.

El programa Bono 1 000 Días, destinado a mujeres gestantes y madres de niñas y niños hasta los dos años, ampliará su cobertura a 32 000 nuevas beneficiarias este año, según anunció el Gobierno este miércoles 3 de septiembre del 2025.

Con esta nueva inclusión este bono se entregará a un total de 172 000 mujeres y sus hijos hasta finales de 2025. El Bono 1 000 Días consiste en unincentivo económico dirigido a familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

Según el Gobierno, el esquema de pago incluye 50 dólares mensuales para mujeres en etapa de gestación y madres de niños menores de dos años. Además, se entregan 90 dólares al momento del nacimiento.

Las madres también reciben dos pagos de 120 dólares cuando los niños cumplen uno y dos años de edad. El programa también contempla el acceso a servicios de salud, vacunación, registro oportuno y acompañamiento en desarrollo infantil.

El Gobierno anunció que la ampliación del bono requiere una inversión estimada de 90 millones de dólares durante el 2025. Inicialmente se proyectaba alcanzar a 160 000 beneficiarias, pero la cifra fue ajustada a 172 000 tras la actualización de registros en el Ministerio de Desarrollo Humano y otras entidades.

El programa se enmarca en la estrategia de reducción de la desnutrición crónica infantil, que según datos oficiales pasó del 20,1% en 2023 al 19,3% en 2024. Esto significa que alrededor de 5.000 niñas y niños dejaron de estar en riesgo de esta condición.