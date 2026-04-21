Padres denuncian cobro de tramitadores en el colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil

Fachada del colegio Vicente Rocafuerte, uno de los planteles emblemáticos de Guayaquil.

Decenas de padres de familia se concentraron en los exteriores del colegio nacional Vicente Rocafuerte de Guayaquil, este 21 de abril de 2026.

Ellos denuncian presuntas irregularidades en la asignación de cupos, cambios de jornada (de matutina a vespertina) y de especializaciones.

Incluso hablan de tramitadores que estarían cobrando entre USD 400 y USD 1 000 para asignar los cupos.

Más de 80 estudiantes resultarían afectados por una presunta reducción de cupos para el bachillerato del plantel.

Frente a las denuncias, la Subsecretaría de Educación del Distrito Guayaquil informó que verifica las denuncias de los padres de familia, para identificar a los estudiantes afectados y ejecutar un plan de acción.

Además, recordó las fechas de las respectivas fases:

Segunda fase de traslados : desde el 11 de mayo.

: desde el 11 de mayo. Matrícula extraordinaria: desde el 7 de mayo.

El malestar persiste a pocas semanas del inicio de clases en las unidades educativas fiscales de la región Costa, previsto para el 4 de mayo.