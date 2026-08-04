Hallan con vida a Leslie Loja en Quito tras seis días de intensa búsqueda

Localizan a la adolescente Leslie Loja tras casi una semana de angustiosa búsqueda

La adolescente Leslie Mylie Loja Siranaula, de 16 años, fue localizada en Quito este lunes 3 de agosto de 2026, luego de permanecer seis días desaparecida.

La noticia puso fin a la búsqueda emprendida por su familia, que había solicitado ayuda para encontrarla desde que salió de su vivienda el pasado 29 de julio.

Seis días de incertidumbre

Leslie fue vista por última vez en el sector de La Libertad, en el centro de Quito. De acuerdo con el relato de sus familiares, la joven salió de su casa alrededor de las 14:00 sin llevar su teléfono celular, lo que dificultó conocer su ubicación durante los días posteriores.

Sus allegados buscaron información entre amigos y personas cercanas, pero no obtuvieron pistas sobre su paradero.

La búsqueda movilizó a familiares y ciudadanía

Durante la desaparición, la familia difundió la fotografía y las características de la adolescente para solicitar la colaboración ciudadana.

El caso también generó atención debido a que Leslie fue elegida en 2025 como “Quiteña Bonita” del barrio Los Dos Puentes, en Quito.

Preocupación por las desapariciones

La desaparición de Leslie coincidió con la preocupación por el incremento de reportes de personas desaparecidas en Ecuador durante 2026.

Las circunstancias en las que fue encontrada no han sido informadas hasta el momento.

Tras confirmarse que Leslie Loja fue localizada, sus familiares agradecieron el respaldo recibido durante los días de búsqueda.