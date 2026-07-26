Investigan desaparición de funcionario de Aviación Civil tras salir de su trabajo en Quito

Las autoridades mantienen la búsqueda de un funcionario de la Dirección General de Aviación Civil que fue reportado como desaparecido el 24 de julio, en Quito, tras finalizar su jornada de trabajo.

Según la información policial, Héctor Vinicio Rojas Velasco, de 56 años, salió de las instalaciones donde laboraba, pero desde ese momento no volvió a comunicarse con sus familiares, lo que motivó la denuncia formal por desaparición.

Amigos y familiares aseguran que no obtienen respuesta a llamadas telefónicas ni mensajes.

Por ello solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a localizarlo.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades exhortaron a quienes puedan contar con datos relevantes sobre el caso a comunicarse a la línea gratuita 1-800 DELITO (335486).