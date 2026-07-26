Dos siniestros de tránsito en Cotopaxi y Tungurahua dejan un fallecido y cinco heridos

Accidentes de tránsito en Cotopaxi y Tungurahua dejan un fallecido y varios heridos.

Un fallecido y cinco personas heridas fue el saldo de dos accidentes de tránsito ocurridos en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua.

Uno de los percances se produjo este domingo 26 de julio. Una camioneta se volcó en el sector El Chasqui, cerca del Parque Nacional Cotopaxi, dejando cinco heridos.

Equipos de rescate acudieron al sitio para brindar asistencia médica a los afectados, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Siniestro en Tungurahua dejó un muerto

El segundo siniestro, ocurrido también la mañana del 26 de julio, en el sector Quindivana, en Tungurahua, dejó un muerto.

Autoridades confirmaron que el deceso se dio producto de un siniestro de tránsito en motocicleta.

En ambos casos, agentes iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias que originaron los siniestros y determinar si existieron factores como exceso de velocidad, fallas mecánicas u otros.

Además, recordaron a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener los vehículos en condiciones óptimas y conducir con precaución.