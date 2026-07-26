Una bebé permanece internada en hospital de Guayaquil, tras ser abandonada

Las autoridades iniciaron una investigación luego de que una recién nacida fuera abandonada el 24 de julio en un hospital ubicado en el sur de Guayaquil.

El caso fue reportado al personal de la casa de salud, que activó los protocolos de protección para garantizar el bienestar de la menor.

De acuerdo con la información policial, la bebé fue dejada en el establecimiento sin que algún familiar regresara por ella.

Autoridades investigan el hecho

Tras el hallazgo, médicos y enfermeras verificaron su estado de salud y confirmaron que permanece estable mientras recibe la atención necesaria.

Policía y la Junta Cantonal de Protección de Derechos asumieron las diligencias para determinar la identidad de los padres o responsables de la niña y establecer las circunstancias en las que ocurrió el abandono.

Autoridades de protección de la niñez trabajan para garantizar el cuidado integral de la recién nacida mientras avanza la investigación policial.