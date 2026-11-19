Las enfermedades que más afectan a los hombres y por qué preocupa el cáncer testicular en Ecuador
Los hombres enfrentan mayor mortalidad prematura por enfermedades crónicas y menor chequeo médico preventivo
Con motivo del Día del Hombre, conoce las afecciones más frecuentes en varones y los signos del cáncer testicular
Referencial - Pexels
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Actualizado:
19 nov 2026 - 14:43
Los hombres registran mayores tasas de mortalidad prematura por afecciones graves y menor asistencia a chequeos preventivos según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Ecuador, patologías como el cáncer de testículo representan un riesgo silencioso.
Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha orientada a promover el bienestar integral y la prevención sanitaria en la población masculina.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la población masculina podría evitar varios factores de riesgo si modificaran conductas como el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol.
A nivel nacional, las cifras oncológicas evidencian la necesidad de fortalecer controles preventivos.
De acuerdo con estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), Ecuador registra 30 888 nuevos casos de cáncer y 16 158 muertes anuales en general, entre las que destacan patologías que golpean directamente a los hombres en varias etapas de su vida.
Principales enfermedades que afectan a la salud masculina
La OMS advierte que los padecimientos crónicos concentran el mayor impacto en la salud de los varones. Entre las afecciones más frecuentes destacan:
Cáncer de testículo: una amenaza silenciosa en Ecuador
Dentro del panorama oncológico masculino, el cáncer testicular requiere vigilancia. Aunque es menos masivo que otros tumores, constituye el tipo de cáncer más común entre adolescentes y hombres jóvenes de entre 15 y 40 años.
Según Globocan, en Ecuador se detectan 363 nuevos casos al año y se registran 54 fallecimientos, mientras que 1 374 pacientes sobreviven dentro de los cinco años posteriores al diagnóstico.
Uno de los factores que retrasa su detección es que en la mayoría de los casos no provoca dolor, lo que lleva a los pacientes a postergar la consulta médica.
Los especialistas recomiendan prestar atención a las siguientes señales de alerta:
- Aparición de un bulto, hinchazón o cambio en la consistencia de uno de los testículos.
- Sensación de pesadez en el escroto.
- Molestias en la parte baja del abdomen o en la ingle, o un dolor sordo persistente.
- En etapas avanzadas con metástasis, pueden presentarse dolores de espalda o dificultad para respirar.
Como medida de prevención médicos recomienda realizar un autoexamen testicular una vez al mes, idealmente durante o después de una ducha tibia, palpando suavemente cada testículo entre el pulgar y los dedos para identificar endurecimientos o nódulos.
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