Con motivo del Día del Hombre, conoce las afecciones más frecuentes en varones y los signos del cáncer testicular

Los hombres registran mayores tasas de mortalidad prematura por afecciones graves y menor asistencia a chequeos preventivos según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Ecuador, patologías como el cáncer de testículo representan un riesgo silencioso.

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha orientada a promover el bienestar integral y la prevención sanitaria en la población masculina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la población masculina podría evitar varios factores de riesgo si modificaran conductas como el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

A nivel nacional, las cifras oncológicas evidencian la necesidad de fortalecer controles preventivos.

De acuerdo con estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), Ecuador registra 30 888 nuevos casos de cáncer y 16 158 muertes anuales en general, entre las que destacan patologías que golpean directamente a los hombres en varias etapas de su vida.

Principales enfermedades que afectan a la salud masculina

La OMS advierte que los padecimientos crónicos concentran el mayor impacto en la salud de los varones. Entre las afecciones más frecuentes destacan:

Enfermedad / Afección Descripción Enfermedades cardiovasculares Patologías como la cardiopatía isquémica y los infartos suelen manifestarse a edades más tempranas en los hombres y guardan estrecha relación con la hipertensión, el colesterol elevado, el tabaquismo y el sedentarismo. Cáncer Entre los tumores malignos de mayor incidencia en la población masculina sobresalen los de próstata, pulmón, colorrectal, piel (melanoma) y testículo. Enfermedades respiratorias crónicas La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) figura entre las principales causas de deterioro respiratorio, fuertemente asociada al hábito de fumar. Enfermedades hepáticas El daño hepático y la cirrosis se vinculan con frecuencia al consumo excesivo de alcohol y a las hepatitis virales. Diabetes y trastornos metabólicos Afecciones directamente relacionadas con el sobrepeso, la obesidad, una dieta desequilibrada y la falta de actividad física. Trastornos de salud mental y suicidio Los hombres presentan un mayor riesgo de mortalidad por suicidio y enfrentan mayores barreras culturales y sociales para acudir a servicios de atención psicológica o psiquiátrica.

Cáncer de testículo: una amenaza silenciosa en Ecuador

Dentro del panorama oncológico masculino, el cáncer testicular requiere vigilancia. Aunque es menos masivo que otros tumores, constituye el tipo de cáncer más común entre adolescentes y hombres jóvenes de entre 15 y 40 años.

Según Globocan, en Ecuador se detectan 363 nuevos casos al año y se registran 54 fallecimientos, mientras que 1 374 pacientes sobreviven dentro de los cinco años posteriores al diagnóstico.

Uno de los factores que retrasa su detección es que en la mayoría de los casos no provoca dolor, lo que lleva a los pacientes a postergar la consulta médica.

Los especialistas recomiendan prestar atención a las siguientes señales de alerta:

Aparición de un bulto, hinchazón o cambio en la consistencia de uno de los testículos.

Sensación de pesadez en el escroto.

Molestias en la parte baja del abdomen o en la ingle, o un dolor sordo persistente.

En etapas avanzadas con metástasis, pueden presentarse dolores de espalda o dificultad para respirar.

Como medida de prevención médicos recomienda realizar un autoexamen testicular una vez al mes, idealmente durante o después de una ducha tibia, palpando suavemente cada testículo entre el pulgar y los dedos para identificar endurecimientos o nódulos.